Vaibhav Sooryavanshi ला पाहून मला शाहिद आफ्रिदी आठवतो! पाकड्यासोबत तुलनेवर नेटकरी खवळले; म्हणाले, हिंमतच कशी झाली...

Mohammad Yousuf statement on Vaibhav Sooryavanshi batting style: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जगाला वेड लावले आहे... सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या त्याच्या ९७ धावांच्या वादळी खेळीने आयपीएलमधील अनेक विक्रम नेस्तानाबूत झाले. आता त्याला भारताच्या संघात लवकर एन्ट्री द्या अशी मागणी होतेय... महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी स्वतःला भाग्यवान म्हटले, कारणी त्यांनी १५ वर्षीय सचिन तेंडुलकरचे पदार्पण पाहिले आणि आता १५ वर्षांच्या वैभवची आक्रमक खेळी... त्यात पाकिस्तानचा माजी फलंदाज मोहम्मद युसूफ याने तर वैभवची तुलना थेट शाहिद आफ्रिदीसोबत केली आहे. पण, भारतीयांना ही तुलना आवडली नाही आणि त्यांनी त्याला फैलावर घेतले आहे..वैभवने IPL 2026 मध्ये १५ सामन्यांत २४२.८५ च्या स्ट्राईक रेटने सर्वाधिक ६८० धावा केल्या आहेत. आयपीएल इतिहासात एका पर्वात ६०० हून अधिक धावा करणारा तो, सर्वात युवा फलंदाज ठरला आहे. आपल्या X अकाउंटवर मोहम्मद युसूफने म्हटले आहे की,"वैभव सूर्यवंशी मला सुरुवातीच्या काळातील निर्भीड, तरुण आणि स्फोटक, शाहिद आफ्रिदीची आठवण करून देतो.".शाहिद आफ्रिदीनेही आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला क्रिकेट जगताला आश्चर्यचकित केले होते. १९९६ मध्ये, त्याने आपल्या पहिल्याच वन डे डावात अवघ्या ३७ चेंडूंमध्ये शतक झळकावले. हा विक्रम जवळपास १८ वर्षे वन डे क्रिकेटमधील सर्वात जलद शतकाचा विक्रम म्हणून कायम होता. मोहम्मद युसूफ याचे विधान सकारात्मक असले तरी, वैभवची शाहिद आफ्रिदीशी केलेली तुलना काही चाहत्यांना आवडली नाही. सोशल मीडियावर अनेक नेटकऱ्यांनी या तुलनेवरून युसूफवर टीका केली..पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बासितसोबत यूट्यूबवर एक कार्यक्रमात कामरान अकमल म्हणाला, "मी यापूर्वी अशी स्फोटक फलंदाजी कधीही पाहिली नाही. पूर्वी असे दोन-चार सामन्यांमध्ये घडायचे, पण वैभवने ६०-७० टक्के सामन्यांमध्ये हे करून दाखवले आहे. मी यापूर्वी असे काहीही पाहिले नाही.