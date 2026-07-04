IND vs ENG, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं अखेर पदार्पण झालं, पण कोणाला मिळाला संघातून डच्चू? पाहा भारत-इंग्लंडची Playing XI

England vs India 2nd T20I, Playing XI : भारत आणि इंग्लंड संघात टी२० मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी (४ जुलै) मँचेस्टरमध्ये खेळवला जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे सध्या मालिका ०-० अशी बरोबरीत आहे. आता दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून आघाडी घेण्याची संधी दोन्ही संघांकडे आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होत असला, तरी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २.३० ला हा सामना सुरू होणार आहे. त्यामुळे हा सामना उजेडात खेळला जाणार आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..IND vs ENG : अक्षर पटेल इतिहासाच्या उंबरठ्यावर! आज 'हा' विक्रम करणारा पहिला भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरणार?.वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पणया सामन्यात या सामन्यासाठी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची (Vaibhav Sooryavanshi Debut) संधी देण्यात आली आहे. त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची प्रतिक्षा गेल्या अनेक दिवसांपासून होत होती. पण अखेर त्याला उपकर्णधार तिलक वर्माच्या हातून भारतीय संघाची पदार्पणाची कॅप देण्यात आली आहे. तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय टी२० पदार्पण करणारा १२२ वा खेळाडू ठरला आहे. त्याचे पदार्पण होताच वैभव भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकरचा विश्वविक्रम मोडला आहे. सचिनने वयाच्या १६ व्या वर्षी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १९८९ साली पदार्पण केले होते..दरम्यान, वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाल्याने संजू सॅमसनला (Sanju Samson) संघातून बाहेर व्हावे लागले आहे. त्यामुळे या सामन्यात संजू सॅमसन खेळताना दिसणार नाही. हा एकमेव बदल भारतीय संघात्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये झाला आहे..इंग्लंडने एक दिवस आधीच प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली होती. त्यांनी ल्युक वूड आणि साकिब मेहमुद यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर केले आहे. त्यांच्या जागेवर जोफ्रा आर्चर आणि जोश टंग यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे..IND vs ENG 2nd T20I Pitch Report: दुसऱ्या टी-20मध्ये फलंदाजांचा बोलबाला की गोलंदाजांची कमाल? जाणून घ्या Pitch Report.प्लेइंग इलेव्हनभारत -वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्तीइंग्लंड - फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.