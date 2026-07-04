Cricket

IND vs ENG, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं अखेर पदार्पण झालं, पण कोणाला मिळाला संघातून डच्चू? पाहा भारत-इंग्लंडची Playing XI

Vaibhav Sooryavanshi Debut : भारत आणि इंग्लंड संघात दुसरा सामना मँचेस्टरमध्ये शनिवारी खेळला जात आहे. या सामन्यातून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण झाले आहे.
Vaibav Sooryavanshi

Vaibav Sooryavanshi

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India 2nd T20I, Playing XI : भारत आणि इंग्लंड संघात टी२० मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी (४ जुलै) मँचेस्टरमध्ये खेळवला जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे सध्या मालिका ०-० अशी बरोबरीत आहे. आता दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून आघाडी घेण्याची संधी दोन्ही संघांकडे आहे.

भारतीय वेळेनुसार हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होत असला, तरी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २.३० ला हा सामना सुरू होणार आहे. त्यामुळे हा सामना उजेडात खेळला जाणार आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Vaibav Sooryavanshi</p></div>
IND vs ENG : अक्षर पटेल इतिहासाच्या उंबरठ्यावर! आज 'हा' विक्रम करणारा पहिला भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरणार?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
England Cricket Team
India vs England
England vs India
cricket news today
Sanju Samson
Vaibhav Suryavanshi