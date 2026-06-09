Cricket

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी भारतीय अ संघाकडून खेळताना १४ धावांवरच आऊट; कशी गेली विकेट?

Vaibhav Sooryavanshi Wicket Update: भारत आणि श्रीलंका अ संघात तिरंगी वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज होत आहे. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद झाला.
Vaibhav Sooryavanshi | India A vs Sri Lanka A

Vaibhav Sooryavanshi | India A vs Sri Lanka A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India A vs Sri Lanka A: भारतीय अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून डंबुला येथे तिरंगी वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज (मंगळवार, ९ जून) खेळवला जात आहे.

या मालिकेसाठी भारतीय अ संघ तिलक वर्माच्या नेतृत्वात खेळत आहे. याशिवाय १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) या मालिकेतील आकर्षणाचे मुख्य केंद्रबिंदुही आहे. मात्र पहिल्याच सामन्यात त्याला मोठी खेळी करण्यात अपयश आले.

Vaibhav Sooryavanshi | India A vs Sri Lanka A
IND A Tri-Series: वैभव सूर्यवंशीकडे लक्ष, भारतीय अ संघ श्रीलंकेत खेळणार वनडे तिरंगी मालिका! जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामने?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
India vs Sri Lanka
Vaibhav Suryavanshi
latest cricket news