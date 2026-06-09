IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी भारतीय अ संघाकडून खेळताना १४ धावांवरच आऊट; कशी गेली विकेट?

India A vs Sri Lanka A: भारतीय अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून डंबुला येथे तिरंगी वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज (मंगळवार, ९ जून) खेळवला जात आहे. या मालिकेसाठी भारतीय अ संघ तिलक वर्माच्या नेतृत्वात खेळत आहे. याशिवाय १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) या मालिकेतील आकर्षणाचे मुख्य केंद्रबिंदुही आहे. मात्र पहिल्याच सामन्यात त्याला मोठी खेळी करण्यात अपयश आले. .IND A Tri-Series: वैभव सूर्यवंशीकडे लक्ष, भारतीय अ संघ श्रीलंकेत खेळणार वनडे तिरंगी मालिका! जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामने?.या सामन्यात तिलक वर्माने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारताकडून प्रभसिमरन सिंग आणि वैभव सूर्यवंशी सलामीला फलंदाजीसाठी उतरले. पण पहिल्या षटकात चमिका करुणारत्नेविरुद्ध प्रभसिमरनला एकही धाव करता आली नाही. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात मोहम्मद शिराजविरुद्ध वैभव सूर्यवंशीने दोन चौकार मारत दणक्यात सुरुवात केली. मात्र चौथ्या षटकात मोहम्मद शिराजनेच वैभवला बाद करत मोठा अडथळा दूर केला..झाले असे की शिराजने टाकलेल्या तिसऱ्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर वैभवने मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्या हातात बॅट फिरली आणि चेंडू मिड-ऑफला उडाला. त्यामुळे श्रीलंकेचा कर्णधार साहन अराच्चिगे मिड-ऑफला हवेत झेपावत जमिनीलगत अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे वैभव १२ चेंडूत ३ चौकारांसह १४ धावांवरच बाद झाला. तो स्वस्तात माघारी परतल्याने श्रीलंकेच्या गोटात मोठा जल्लोष झाला. त्याच्यापाठोपाठ प्रभसिमरनलाही करुणारत्नेने समरविक्रमाच्या हातून २ धावांवरच झेलबाद केले. त्यामुळे १६ धावांवरच भारताने २ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर प्रियांश आर्य आणि उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाडने डाव सांभाळत भारताला ५० गावांचा टप्पा १० षटकात ओलांडून दिला..वैभव का ठरलाय आकर्षणाचा केंद्रबिंदू?वैभव सूर्यवंशी सध्या अफलातून फॉर्ममध्ये होता. त्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १६ सामन्यांत २०० हून अधिकच्या स्ट्राईकरेटने ७७६ धावा केल्या आहेत. तो या स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणाराही खेळाडू असून त्याने ५ पुरस्कारही नावावर केले. त्याआधी त्याने भारतीय संघाला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकून देण्यातही मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याचा फॉर्म आणि कामगिरी पाहाता त्याला भारताच्या राष्ट्रीय संघातही स्थान मिळाले आहे..India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.वैभवची आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांवर होणाऱ्या टी२० मालिकांसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. त्यामुळे तो भारतीय संघात निवड झालेला सर्वात युवा खेळाडू आहे. त्यामुळे तो अ संघात सुरू असलेल्या तिरंगी मालिकेतील आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.विशेष म्हणजे त्याची लोकप्रियता लक्षात घेऊन सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कने तिरंगी मालिका लाईव्ह टेलिकास्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मालिकेत भारत आणि श्रीलंका अ संघासोबतच अफगाणिस्तान अ संघाचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.