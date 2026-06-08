IND A Tri-Series: वैभव सूर्यवंशीकडे लक्ष, भारतीय अ संघ श्रीलंकेत खेळणार वनडे तिरंगी मालिका! जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामने?

Tri Series in Sri Lanka: आयपीएल २०२६ संपल्यानंतर आता भारतीय संघाने जोमात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या हंगामाला सुरुवात केली आहे. भारताचा राष्ट्रीय संघ अफगाणिस्तान संघाविरुद्ध कसोटी सामना खेळत असतानाच भारताचा अ संघ (India A Team) श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. श्रीलंकेमध्ये भारतीय अ संघाला तिरंगी वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेत यजमान श्रीलंकेचा अ संघ आणि अफगाणिस्तान अ संघ देखील सहभागी आहेत..IND vs AFG: भारताचा अफगाणिस्तानवर इतिहासातील सर्वात मोठा विजय; पदार्पणवीर मानव सुतारसह वॉशिंग्टन सुंदर चमकले.या तिरंगी वनडे मालिकेला सोमवारपासून (९ जून) सुरू होणार आहे. या मालिकेत तिन्ही संघ एकमेकांविरुद्ध साखळी फेरीत प्रत्येकी दोन सामने खेळणार आहेत. त्यानंतर पाँइंट्स टेबलमधील अव्वल दोन संघात २१ जून रोजी अंतिम सामना होईल. नियमानुसार विजय मिळवल्यास संघाला २ गुण मिळतील, तसेच सामना बरोबरीचा झाला किंवा सामना रद्द झाला, तर १ गुण मिळेल. तसेच पराभूत झाल्यास एकही गुण मिळणार नाही.या मालिकेत भारतीय संघ तिलक वर्माच्या (Tilak Varma) नेतृत्वात खेळणार आहे. तिलकला काही दिवसांपूर्वीच भारताच्या टी२० संघाचा उपकर्णधार करण्यात आले आहे. त्यामुळे या तिरंगी मालिकेत त्याच्या नेतृत्वाकडेही लक्ष असेल. त्याच्यासोबत ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) असून तो भारतीय अ संघाचा उपकर्णधार आहे. त्याला दुखापतग्रस्त रियान परागच्या जागेवर संधी मिळाली आहे..वैभव सूर्यवंशीकडे लक्षया मालिकेचे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीही (Vaibhav Sooryavanshi) आहे. त्याची काही दिवसांपूर्वीच आगामी आयर्लंड-इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेसाठी आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताच्या टी२० संघात निवड झाली आहे. तो भारताच्या राष्ट्रीय संघात निवड होणारा सर्वात युवा खेळाडू आहे. त्याची निवड भारतीय संघात झाल्यानंतर पहिल्यांदाच तो श्रीलंकेतील तिरंगी मालिकेतून मैदानात खेळताना दिसणार आहे. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. वैभवने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत त्याच्या स्फोटक खेळीने सर्वांना प्रभावित केले होते. त्याने १६ सामन्यात ७७६ धावा ठोकल्या होत्या..कुठे आणि कधी पाहाणार सामने?भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान या अ संघांमध्ये होणाऱ्या तिरंगी मालिकेतील सामने डंबुलातील रंगिरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणार आहेत. या मालिकेसाठी भारतीय अ संघ ५ जूनलाच श्रीलंकेत पोहचला आहे. या मालिकेतील सर्व सामने सकाळी १० वाजता सुरू होणार आहेत. तसेच भारताच्या सर्व सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. या मालिकेतील सामने भारतात टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स चॅनेलवर पाहाता येतील, तर SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या ऍपवर किंवा वेबसाईटवरही हे सामने पाहाता येणार आहेत..India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.तिरंगी मालिकेसाठी भारतीय अ संघ - तिलक वर्मा (कर्णधार), ऋतुराज गायकवाड (उपकर्णधार), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), विपराज निगम, यश ठाकूर, युधवीर सिंग, अंशुल कंबोज, अर्शद खान, अनुकूल रॉयतिरंगी वनडे मालिकेचे वेळापत्रक (डंबुला, वेळ - स. १० वा)९ जून - भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ११ जून - भारत अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ१३ जून - श्रीलंका अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ१५ जून - भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ१७ जून - भारत अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ१९ जून - श्रीलंका अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ२१ जून - अंतिम सामना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.