वैभव सूर्यवंशीने मंगळवारी दोहाचं मैदान गाजवलं आहे. त्याने रायझिंग स्टार आशिया कप २०२६ स्पर्धेत मंगळवारी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) विरुद्ध विश्वविक्रमी द्विशतक केले. त्यामुळे भारताने फक्त ८६ चेंडूत ३ विकेट्सने सामना जिंकला आणि ऐतिहासिक विजय मिळवला. यासह भारताने सेमीफायनलसाठीही दावेदारी पक्की केली आहे. दरम्यान, वैभवने त्याच्या या विश्वविक्रमी खेळीबद्दल सामन्यानंतर प्रतिक्रिया दिली. .Vaibhav Sooryavanshi: २८ षटकार अन् ५२ चेंडूंत द्विशतक... वैभवने रचले विश्वविक्रमांचे डोंगर! कोणते केलेत World Records? जाणून घ्या.या सामन्यात युएईने हरप्रीत सिंग भाटियाच्या १३० धावांच्या शतकी खेळीच्या जोरावर भारतासमोर २५० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १४.२ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. एकट्या वैभव सूर्यवंशीने ५३ चेंडूत ७ चौकार आणि २८ षटकारांसह २०४ धावांची खेळी केली. त्याने केवळ २८ चेंडूत शतक केले होते, तर ५२ चेंडूत द्विशतक केले. त्यामुळे त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद शतक आणि द्विशतक करण्याचा विश्वविक्रम केला. तसेच एका क्रिकेट सामन्यात सर्वाधिक षटकार मारण्याचाही विश्वविक्रम त्याने केला आहे..या खेळीनंतर वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, 'गेल्या दोन सामन्यांत मला चांगली सुरुवात मिळाली होती, पण त्याचं मोठ्या खेळीत रुपांतर करता आलं नाही. त्यामुळे या सामन्यात सुरुवातीला वेळ घेऊन खेळायचं, असा प्लॅन होता. पण एक-दोन चेंडू खेळल्यानंतर मला जाणवलं की खेळपट्टीवर गोलंदाजांना मदत मिळत नाही. त्यामुळे मी माझ्या ताकदीवर विश्वास ठेवून फलंदाजी केली.'फलंदाजी करताना मनात काय सुरू होतं, यावर तो म्हणाला, 'माझ्या मनात काही विशेष विचार नव्हता. मी फक्त इतकाच विचार केला होता की जर खेळपट्टी गोलंदाजांना मदत करत असेल, तर मी वेळ घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न करेल. पण सुदैवाने कसं नव्हतं आणि खेळपट्टी चांगली होती. चेंडू बॅटवरही चांगला येत होता. त्यामुळे मी माझ्या खेळावर विश्वास ठेवला.'.सामन्यापूर्वीच्या मानसिकतेबद्दल तो म्हणाला, 'काहीच वेगळी मानसिकता नव्हती. नेहमीप्रमाणे जास्तीत जास्त वेळ घेऊन फलंदाजी करण्याचा माझा प्रयत्न होता. सुरुवातीला परिस्थिती नियंत्रणात नसेल, तर मी वेळ घेऊन खेळण्याचा विचार केला होता. पण सुदैवाने सुरुवातीपासून मला सामन्यावर नियंत्रण मिळवता आलं आणि त्यानंतर माझ्या पद्धतीने फलंदाजी केली.'वैभवने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत बिहारचं कर्णधार करण्याबद्दल सांगितलं की त्याला नेतृत्व करताना मजा आली. त्याने असंही सांगितलं की त्याच्याशी सर्व खेळाडू मोकळेपणाने वागतात. त्यांच्याकडे काही सुचना असतील, तर मला ते सांगतात..IND A vs UAE: २८ षटकार अन् ७ चौकार... वैभव सूर्यवंशीची वादळी डबल सेंच्युरी! भारताने फक्त १५ ओव्हरमध्ये जिंकली ODI मॅच.त्याने प्रशिक्षक ऋषिकेश कानेटकर यांच्याकडून मिळणाऱ्या सल्ल्याबद्दलही सांगितले. तो म्हणाला, त्यांनी सांगितले की फक्त चेंडूकडे व्यवस्थित लक्ष देऊन खेळलास, तर तुझ्यासाठी फलंदाजी सोपी होईल. त्याने युएईविरुद्धच्या खेळीबद्दल आनंद व्यक्त करताना म्हटले की उर्वरित सामन्यातही हीच लय कायम ठेवण्याचा माझा प्रयत्न असेल.त्याला सामन्यानंतर असाही प्रश्न विचारण्यात आला की त्यालाही दबाव जाणवतो का? त्यावर तो म्हणाला, 'होय. माझ्यावरही नेहमीच दबाव असतो. मी देखील माणूस असून थोडी भीती वाटणं किंवा दडपण येणं, स्वाभाविक आहे. मात्र सुरुवातीच्या दोन-चार चेंडूंनंतर मी स्थिर होतो आणि पुन्हा नेहमीसारखं खेळतो.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.