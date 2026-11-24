India A vs UAE, Rising Stars Asia Cup 2026 : रायझिंग स्टार आशिया कप २०२६ स्पर्धेत मंगळवारी भारतीय अ संघाने आणि १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने इतिहास घडवला आहे. मंगळवारी फक्त ८६ चेंडूत भारताने संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध (UAE) सामना जिंकून ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली. या सामन्यात एकट्या वैभव सूर्यवंशीनेच वादळी द्विशतक केले. त्यासोबतच अनेक विश्वविक्रमही घडले. युएईने प्रथम फलंदाजी करताना हरप्रीत सिंग भाटियाच्या १३० धावांच्या शतकी खेळीच्या जोरावर ५० षटकात ८ बाद २४९ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २५० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १४.२ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. यात एकट्या वैभव सूर्यवंशीने २०४ धावांचे योगदान दिले. त्याने ५३ चेंडूत ७ चौकार आणि २८ षटकारांसह ही खेळी केली. .IND A vs UAE: २८ षटकार अन् ७ चौकार... वैभव सूर्यवंशीची वादळी डबल सेंच्युरी! भारताने फक्त १५ ओव्हरमध्ये जिंकली ODI मॅच.भारताने १४.२ षटकातच २५० धावांचा यशस्वी पाठलाग केला असल्याने २०० हून अधिक धावांचा सर्वात जलद यशस्वी पाठलाग करण्याचा विश्वविक्रम झाला आहे. याशिवाय भारताने या सामन्यात तब्बल ३१ षटकार मारले, यात वैभवच्या २८ षटकारांचा, रिंकू सिंगच्या २ षटकारांसह आणि अभिषेक शर्माच्या १ षटकाराचा समावेश आहे. त्यामुळे लिस्ट ए वनडे क्रिकेट सामन्यात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या संघाच्या यादीत भारतीय अ संघ दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. हा विश्वविक्रम सध्या बिहार संघाच्या नावावर आहे, ज्यांनी २०२५ मध्ये सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ३८ षटकार मारले होते..वैभव सूर्यवंशीचे विश्वविक्रमवैभवने ५२ चेंडूत द्विशतक केल्याने तो आता लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत द्विशतक करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने छड बोव्सचा विक्रम मोडला आहे. त्याने कँटरबरीसाठी ओटागोविरुद्ध २०२४ मध्ये ख्राईस्टचर्च येथे १०३ चेंडूत द्विशतक केले होते. त्या खालोखाल एन जगदिशन आणि हॅरी ब्रुक आहे. जगदिशनने तामिळनाडूसाठी अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध २०२२ मध्ये ११४ चेंडूत द्विशतक ठकलं होतं, तर हॅरी ब्रुकने २०२६ मध्ये रावळपिंडीमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध इंग्लंडसाठी ११४ चेंडूत द्विशतक ठोकलं होतं..जलद दीडशतकवैभवने द्विशतक करण्यापूर्वी ४० चेंडूतच १५० धावांचा टप्पा पार केला होता, तर २८ चेंडूतच शतक पूर्ण केले होते. त्यामुळे तो लिस्ट ए वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत दीडशतक आणि शतक करणारा फलंदाज ठरला आहे. विशेष म्हणजे लिस्ट ए वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत दीडशतक करण्याचा विश्वविक्रम यापूर्वी वैभवच्याच नावावर होता. त्याने २०२५ मध्ये सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध बिहारकडून ५९ चेंडूत दीडशतक केले होते..IND A vs PAK A: "साथ दिली असती, तर मी सामना संपवला असता..." तिलक वर्माने पाकविरुद्ध हरल्यानंतर सांगितलं कुठे फसला डाव.जलद शतकदरम्यान, २८ चेंडूत शतक करत त्याने जॅक फ्रेझर-मॅकगर्कचा विक्रम मागे टाकला. त्याने साऊथ ऑस्ट्रेलियासाठी तास्मानियाविरुद्ध २०२३ ला ऍडलेडला झालेल्या लिस्ट ए वनडे सामन्यात २९ चेंडूत शतक केले होते. त्यापाठोपाठ एबी डिव्हिलियर्स असून त्याने २०१५ मध्ये जोहान्सबर्गला झालेल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेसाठी वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३१ चेंडूत शतक केले होते.षटकारांचाही विश्वविक्रमवैभव आता सर्वप्रकारच्या प्रोफेशनल क्रिकेट सामन्यात एका डावात सर्वाधिक षटकार मारणाराही खेळाडू ठरला आहे. त्याने तन्मय अगरवालच्या २६ षटकारांच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. तन्मयने २०२४ मध्ये रणजी ट्रॉफी सामन्यात हैदराबादसाठी अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध २६ षटकार मारले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.