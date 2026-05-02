Vaibhav Sooryavanshi : वैभव 'बालमजूर'; त्याने क्रिकेटपेक्षा अभ्यासावर लक्ष द्यावे! राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध FIR दाखल होणार? Video

Vaibhav Sooryavanshi child labour controversy IPL full story: वैभव सूर्यवंशी ooryavanshi हा सध्या चर्चेत आला आहे, पण यावेळी त्याच्या खेळामुळे नव्हे तर वादामुळे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने त्याच्या आयपीएलमधील सहभागाला ‘बालमजुरी’ असे संबोधत Rajasthan Royals संघाविरुद्ध FIR दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
Swadesh Ghanekar
FIR against Rajasthan Royals young player case details: वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Soorayvanshi) हे आता केवळ नाव राहिले नाही, तर तो क्रिकेटचा सुपर स्टार झाला आहे. १५ वर्षांच्या फलंदाजाचा खेळ पाहण्यासाठी लोकं टीव्हीसमोर चिटकून बसू लागले आहेत. त्याची आक्रमक फटकेबाजी चर्चेचा विषय राहिली आहे आणि त्याने चाहत्यांना फार कमीवेळा निराश केले आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्येही तो ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत स्पर्धकांना तोडीसतोड टक्कर देताना दिसतोय. पण, १५ वर्षीय वैभवला खेळवण्यावरून आता राजस्थान रॉयल्स अडचणीत आला आहे. एका समाजसेवकाने राजस्थानविरुद्ध पोलिस स्थानकात FIR दाखल केले आहे.

