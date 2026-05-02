Vaibhav Sooryavanshi : वैभव 'बालमजूर'; त्याने क्रिकेटपेक्षा अभ्यासावर लक्ष द्यावे! राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध FIR दाखल होणार? Video

FIR against Rajasthan Royals young player case details: वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Soorayvanshi) हे आता केवळ नाव राहिले नाही, तर तो क्रिकेटचा सुपर स्टार झाला आहे. १५ वर्षांच्या फलंदाजाचा खेळ पाहण्यासाठी लोकं टीव्हीसमोर चिटकून बसू लागले आहेत. त्याची आक्रमक फटकेबाजी चर्चेचा विषय राहिली आहे आणि त्याने चाहत्यांना फार कमीवेळा निराश केले आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्येही तो ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत स्पर्धकांना तोडीसतोड टक्कर देताना दिसतोय. पण, १५ वर्षीय वैभवला खेळवण्यावरून आता राजस्थान रॉयल्स अडचणीत आला आहे. एका समाजसेवकाने राजस्थानविरुद्ध पोलिस स्थानकात FIR दाखल केले आहे..वैभवने IPL 2026 मध्ये १० सामन्यांत २३७.६४ च्या स्ट्राईक रेटने ४०४ धावा केल्या आहेत आणि ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अव्वल असलेल्या लोकेश राहुल ( ४३३) याच्यापासून तो केवळ २९ धावा दूर आहे. वैभवने एक शतक व २ अर्धशतकं झळकावली आहेत. वयाच्या १३ व्या वर्षी वैभव हा आयपीएल करार मिळवणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला, जेव्हा राजस्थान रॉयल्सने त्याला १.१ कोटी रुपयांना विकत घेतले..त्या हंगामात वयाच्या १४ व्या वर्षी त्याने गुजरात टायटन्स (GT) विरुद्ध ३८ चेंडूंमध्ये १०१ धावा ठोकले आणि तो पुरुष ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वात तरुण शतकवीर ठरला. ३५ चेंडूंमध्ये केलेले त्याचे शतक, आयपीएलच्या इतिहासातील दुसरे सर्वात वेगवान शतक होते. त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये सात सामन्यांमध्ये एकूण २०६.५५ च्या स्ट्राइक रेटने २५२ धावा केल्या..India Squad for ICC Women's T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा; सलामीला पाकिस्तानशी भिडणार, जाणून घ्या खेळाडूंची यादी अन् संपूर्ण वेळापत्रक.त्याने भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व करताना ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धच्या चार दिवसीय सामन्यात ५८ चेंडूंमध्ये शतक झळकावले होते. २०२४ मध्ये झालेल्या एसीसी १९ वर्षांखालील आशिया चषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या संघाचाही तो एक भाग होता, जिथे त्याने ४४ च्या सरासरीने १७६ धावा केल्या होत्या. सूर्यवंशीच्या नावावर बिहारमधील १९ वर्षांखालील स्पर्धा असलेल्या रणधीर वर्मा स्पर्धेत नाबाद ३३२ धावांचे त्रिशतकही आहे. मागील महिन्यात वैभव १५ वर्षांचा झाला आणि तो भारताच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्यास पात्र ठरला..आयसीसीच्या नियमानुसार देशाच्या सीनियर संघाकडून खेळण्यासाठी खेळाडूचे वय किमान १५ वर्ष असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता वैभव जूनमध्ये होणाऱ्या आयर्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत भारताकडून पदार्पण करताना दिसण्याची शक्यता बळावली आहे. पण, त्याचवेळी वैभव हा बालमजूर आहे आणि त्याने अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला त्याला देण्यात आला आहे. राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध FIR दाखल करण्याचा विचारही सुरू आहे.