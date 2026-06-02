Vaibhav Sooryavanshi: ना कोहली ना धोनी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'हा' दिग्गज ठरला सुपरहिरो; ज्याने बाउन्सरचा थरार सोपा केला!

Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ ची स्पर्धा ही राजस्थानच्या युवा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीसाठी(Vaibhav Sooryavanshi) खूप चांगली ठरली. या हंगामात हा युवा फलंदाज चांगल्या फॉर्ममध्ये होता. त्याने धडाकेबाज फलंदाजी करत या हंगामात ७७६ धावा केल्या आणि या हंगामची ऑरेंज कॅप त्याने पटकावली..आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे चर्चेत असणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने खुलासा केला की लहानपणी त्याचे वडील त्याला महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांच्या कथा सांगून वैभवला प्रेरणा देत होते. आयपीएल २०२६ फायनलनंतर सुनील गावस्कर यांच्या सोबत झालेल्या भेटीदरम्यान वैभवने स्वतः हा रंजक किस्सा सांगितला..या हंगामात राजस्थान रॉयल्सच्या या खेळाडूने अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर नोंदवले. या हंगामात जरी राजस्थान रॉयल्सला अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचता आलं नाही तरी वैभवने आपल्या कामगिरीने या स्पर्धेत एक अविस्मरणीय छाप सोडली आहे. त्याला मोलाचे वीर आणि हंगामातील उदयोन्मुख खेळाडू यासारखे अनेक वैयक्तिक पुरस्कार मिळाले. संपूर्ण हंगामात वैभवने केवळ आक्रमक फलंदाजीच नाही, तर सामन्याच्या परिस्थितीनुसार आपल्या खेळात बदल करण्याची क्षमताही सिद्ध केली..गुजरात टायटन्स विरुद्धच्या आयपीएल २०२६ क्वालिफायर २ मध्ये वैभवला पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वेगवान गोलंदाजीच्या कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. गुजरातच्या गोलंदाजांनी त्याच्याविरुद्ध सातत्याने शॉर्ट चेंडू आणि बाऊन्सर टाकण्याचे धोरण अवलंबले होते. कागिसो रबाडा, सिराज, जेसन होल्डर आणि प्रसिद्ध कृष्णा सारख्या कसोटीचा अनुभव असलेल्या गोलंदाजांनी सातत्याने त्याच्या शरीरावर गोलंदाजी केली. मात्र वैभव सूर्यवंशीने सगळ्या कठीण प्रश्नांची उत्तरं या हंगामात आपल्या चांगल्या आणि धडाकेबाज फलंदाजीने दिली..अंतिम सामन्यानंतर सुनील गावस्कर यांच्याशी बोलताना वैभवने सांगितलं की मी लहानपणी माझे वडील मला अनेकदा महान फलंदाजाच्या संघर्षाच्या कथा सांगायचे. वैभव म्हणाला की माझ्या वडिलांनी मला तुमच्याबद्दल खूप काही सांगितलं आहे. मी आमच्या घराजवळच्या सिमेंटच्या खेळपट्टीवर सराव करायचो जी माझ्या वडिलांनी बांधली होती..मी लहान असताना जेव्हा चांगले फटके मारायचो तेव्हा मला बाऊन्सर टाकायला सुरुवात करायचे याचा मला खूप त्रास व्हायचो. तो पुढे म्हणाला, "माझे वडील मला तुमच्याबद्दलच्या गोष्टी सांगायचे. ते म्हणायचे की, आमच्या काळात एक महान फलंदाज होता, जो हेल्मेटशिवाय वेस्ट इंडिजच्या धोकादायक वेगवान गोलंदाजांचा सामना करायचा आणि पुल शॉटने त्यांना षटकारही मारायचा. त्याचे ऐकून मला खूप प्रेरणा मिळाली." या संभाषणादरम्यान, वैभवने हे देखील स्पष्ट केले की त्याचे स्वप्न केवळ मर्यादित षटकांचे क्रिकेट खेळण्यापुरते मर्यादित नाही. या युवा फलंदाजाने कसोटी क्रिकेट खेळण्याची इच्छाही व्यक्त केली.