Vaibhav Sooryavanshi ला भारतीय संघात पदार्पणाची संधी द्यायला हवी का? ऑस्ट्रेलियन दिग्गज म्हणतो, अरे त्या पोराला खेळू द्या...

Aaron Finch opinion on Vaibhav Sooryavanshi India debut : वैभव सूर्यवंशीने मागील दीड वर्षात जगातील क्रिकेटप्रेमींना त्याची दखल घेण्यास भाग पाडले आहे. आयपीएलमध्ये शतक झळकावणाऱ्या कमी वयातील फलंदाजापासून ते १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप फायनलमधील त्याची १७८ धावांची विश्वविक्रमी कामगिरी, त्याने केली आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्येही तो दमदार खेळतोय आणि त्यामुळेच आता अजिबात वेळ न घालवता, त्याला भारतीय संघात पदार्पणाची संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. जूनमध्ये भारतीय संघ लंडन दौऱ्यावर आयर्लंडविरुद्ध दोन ट्वेंटी-२० सामने खेळणार आहे आणि त्यात वैभवची निवड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..वैभवला पदार्पणाची संधी मिळाल्यास तो महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याचा भारतासाठी सर्वात कमी वयात पदार्पण करणाऱ्या खेळाडूचा विक्रम मोडेल. पण, ESPNcricinfo Expert आरोन फिंच याचे मत काही वेगळे आहे. IPL 2026 Rivalry Week मध्ये मीडियाशी बोलताना ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधाराने त्याचे स्पष्ट मत मांडले.."त्याला संघात सामील करून घेण्याची ही योग्य वेळ आहे का? कदाचित त्याला संघात सामील करून घेण्याची हीच योग्य वेळ असेल. त्याला थोडा वेळ द्या. पण जे खेळाडू भारतासाठी प्रत्येक सामन्यात आपले काम चोख बजावत आहेत, त्यांचा आदर करणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. माझ्या मते, भारतासाठी क्रिकेट खेळणे हा तुम्ही अनुभवू शकणारा सर्वोच्च दबाव असतो," असे फिंच म्हणाला.."भारतीय संघाने नुकताच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. त्यामुळे, त्या गोष्टीचा आदर करणे आणि हे समजून घेणे आवश्यक आहे, की संघात चांगले खेळाडू आहेत आणि एक उत्तम सुपरस्टार तरुण खेळाडू पुढे येत आहे. पण या खेळाडूंनी सर्वात मोठ्या स्तरावर कामगिरी करून दाखवली आहे. त्यामुळे तुम्ही अजूनही त्याचा आदर केला पाहिजे आणि योग्य संधीची वाट पाहिली पाहिजे, असे मला वाटते," असे फिंचने स्पष्ट केले.."जर तो चांगल्या फॉर्ममध्ये असेल किंवा संघात तंदुरुस्तीच्या समस्या असेल आणि दुखापतींमुळे रिक्त झालेल्या जागेत त्याला संघात घेता येत असेल, तर एक संधी का देऊ नये? सूर्यवंशीला खेळण्यासाठी आणि अधिक शिकण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. संधी नंतर मिळेल" असेही तो म्हणाला. "त्या मुलाला खेळू द्या. त्याला एक तरुण खेळाडू म्हणून खेळू द्या आणि शिकू द्या. त्याला अजून खूप काही शिकायचं आहे आणि तो बऱ्याचदा वेगवेगळ्या योजना घेऊन येतो, हे मला आवडते," असे फिंच म्हणाला.