IND vs IRE 2nd T20I : वैभव सूर्यवंशी IN... पण, ना संजू OUT, ना अभिषेक..! भारताच्या Playing XI मध्ये दोन खेळाडूंचे पदार्पण होणार

Vaibhav Sooryavanshi likely to play against Ireland नवीन कर्णधार श्रेयस अय्यर याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाची सुरुवात काही खास झाली नाही. आयर्लंडने पहिल्या ट्वेंटी-२०त भारतावर रोमहर्षक विजय मिळवून इतिहास घडवला. चुकीच्या फटक्यांची निवड अन् गोलंदाजीत अपयश आणि गचाळ क्षेत्ररक्षण याचा भारतीय संघाला फटका बसला. तीन वर्षानंतर प्रथमच भारताला ट्वेंटी-२० मालिका जिंकता येणार नाही, परंतु ती गमावण्यापासून रोखता येईल. दुसरा सामना जिंकून भारत ही मालिका बरोबरीत सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आज बदलाची शक्यता आहे..पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या ( Vaibhav Sooryavanshi Debut) पदार्पणाची सर्वांना प्रतीक्षा होती, परंतु कर्णधार श्रेयसने जुन्या व अनुभवी खेळाडूंवरच विश्वास दाखवला. पण, अभिषेक शर्मा सोडल्यास भारतीय फलंदाजांना अपयश आले आणि १८२ धावांचा पाठलाग करताना ते १४८ धावांवर गडगडले. त्यामुळे आजच्या सामन्यात वैभवला पदार्पणाची संधी मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. तो अभिषेक शर्मासह आयर्लंडच्या गोलंदाजांची चांगली धुलाई करेल, अशी अपेक्षा आहे. सलामीवीर संजू सॅमसन तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्याची शक्यता आहे..Vaibhav Sooryavanshi: भारत हरला तरी वैभवला खेळवू नका! माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान.श्रेयस अय्यर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतो, तर इशान किशन पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतो. या क्रमांकावर त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२६ मध्ये झारखंडच्या विजयी मोहिमेत यशस्वीपणे फलंदाजी केली आहे. भारताला आपला उपकर्णधार तिलक वर्माला संघातून वगळावे लागेल, जो पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात संघर्ष करताना दिसला होता, जिथे त्याने २१ चेंडूंमध्ये केवळ १९ धावा केल्या होत्या..आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यातून भारताने वॉशिंग्टन सुंदरला वगळणे योग्य ठरेल. त्याने फलंदाजी करताना केवळ ९ धावा केल्या आणि गोलंदाजी करताना एका षटकात १९ धावा दिल्या. त्याच्या जागी स्पेशल फिरकीपटू रवी बिश्नोईला संधी देण्याची शक्यता आहे. पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात प्रसिद्ध कृष्णाने ४ षटकांत ५७ धावा दिल्या. कृष्णाऐवजी भारत प्रिन्स यादवला संधी देऊ शकतो..India Predicted Playing XI For 2nd T20I Vs Ireland - वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर, इशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, रवी बिश्नोई. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.