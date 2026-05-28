वैभव सूर्यवंशी म्हणजे भारतीय क्रिकेट नाही! १५ वर्षीय खेळाडूला टीम इंडियात संधी देण्याच्या विरोधात उभा राहिला दिग्गज, म्हणाला...

Vaibhav Sooryavanshi international cricket selection debate: राजस्थान रॉयल्सचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी, हा इंडियन प्रीमअर लीग २०२६ गाजवतोय. त्याने १५ सामन्यांत १ शतक व ४ अर्धशतकांसह ६८० धावा केल्या आहेत आणि ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत तो अव्वल स्थानी आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या एलिमिनेटर लढतीत त्याने २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांची विक्रमी खेळी केली. त्यानंतर आता वैभवला तातडीने टीम इंडियाच्या ट्वेंटी-२० संघात स्थान मिळायला हवे, अशी मागणी होताना दिसत आहे. पण, याला माजी फलंदाज आकाश चोप्रा ( Aakash Chopra) याचा विरोध आहे. त्याच्या मते वैभवला संघात घेण्याची घाई करू नका....समालोचक आकाश चोप्राने, आयपीएल २०२६ मधील अविश्वसनीय कामगिरी करणाऱ्या वैभवला थेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संधी देण्याच्या कल्पनेला विरोध दर्शवला आहे. आयसीसीच्या किमान वयोमर्यादेच्या नियमांनुसार वैभव आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी अधिकृतपणे पात्र ठरला आहे. अनेक माजी क्रिकेटपटूंनीही आगामी वन डे सामन्यांसाठी त्याला भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघात तात्काळ स्थान देण्याची मागणी केली आहे. बीसीसीआयने त्याला आगामी श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारत 'अ' संघात निवडले आहे आणि वरिष्ठ संघात त्याच्या संक्रमणाची काळजीपूर्वक हाताळणी करत आहे..Vaibhav Sooryavanshi च्या प्रभावाखाली झाकून जाण्यापेक्षा, यशस्वी जैस्वाल याला RR सोडण्याचा सल्ला; Mumbai Indians योग्य पर्याय....वैभवच्या बाबतीत निवड समितीने संयम बाळगावा, असे आकाश चोप्राला वाटते. त्याच्यामते भारताचा ट्वेंटी-२० संघ संतुलित आहे आणि अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन यांनी आयपीएल २०२६ मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे वैभवला आणखी थोडा वेळ द्यायला हवा. आकाश चोप्रा म्हणाला, पुढील वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी दोन वर्षांचा कालावधी आहे. त्यामुळे हातात वेळ आहे. आयपीएल ही भारतातील सर्वोत्तम ट्वेंटी-२० लीग आहे आणि त्यातील कामगिरी पाहता, सर्व उत्सुक असणे साहजिक आहे. तर, जर कोणी विक्रम मोडत असेल, विक्रमांची अक्षरशः चिरफाड करत असेल, तर तुम्ही ते गांभीर्याने घेतलेच पाहिजे आणि हा मुलगा खास आहे. यात काहीच शंका नाही..समालोचक पुढे म्हणाला, पण केवळ दुसऱ्या कोणीतरी चांगली कामगिरी केली म्हणून तुम्ही उगाच संघात बदल करत नाही. कोणालाही बाहेर काढणे खूप सोपे आहे; त्यासाठी तुम्हाला त्या परीक्षेत नापास व्हावे लागेल. जर कोणी आधीच टॉपर असेल, तर केवळ दुसऱ्या कोणाला तरी जास्त गुण मिळतील या विचाराने तुम्ही त्या टॉपरला कसे बदलू शकता? म्हणजे, तो टॉपर आहेच. संजू व अभिषेक चांगली कामगिरी करत आहेत आणि त्यांना बदलण्याची गरज नाही..FACT CHECK : वैभव सूर्यवंशीला Mumbai Indians कडून ३० कोटींची ऑफर; ललित मोदीने सत्य समोर आणलं, नेमकं काय सुरूय?.भारतीय क्रिकेट हे, एखाद्या खेळाडूपेक्षा मोठं आहे आणि या युवा खेळाडूकडे कारकीर्द घडवण्यासाठी आणखी बराच कालावधी आहे, असेही चोप्राला वाटते. तो म्हणजे भारतीय क्रिकेट नव्हे. तो भारतीय क्रिकेटचा एक भाग आहे आणि मला वाटतं की ही गोष्ट निवड समितीच्या कोणत्याही सदस्याच्या लक्षात आलेली आहे आणि ते योग्य तेच करतील. पण हे उद्याच व्हायला पाहिजे असं नाही. याला वेळ लागू शकतो. त्यामुळे कोणतीही घाई नाही.