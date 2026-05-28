IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीला Orange Cap च्या शर्यतीत ३ खेळाडू देणार टक्कर... विराट कोहली या शर्यतीतही शेवटून पहिला, किती धावांचे अंतर?

How many runs Virat Kohli behind Vaibhav Sooryavanshi? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ची ट्रॉफी कोणत्या संघाच्या हाती जाईल, याचा फैसला दोन सामन्यानंतर होणार आहे. शुक्रवारी मुल्लानपूर येथे गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात क्वालिफायर २ चा सामना होणार आहे. या सामन्यातील विजेता संघ रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा सामना करणार आहे. सर्वांच्या नजरा GT vs RR लढतीकडे लागल्या आहेत, कारण या सामन्यात ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेले तीन फलंदाज एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकणार आहेत. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने एलिमिनेटर सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादच्या गोलंदाजांची धुलाई करून ९७ धावांची वादळी खेळी केली आणि तो Orange Cap च्या शर्यतीत अव्वल स्थानावर पोहोचला..वैभवने बुधवारी SRH विरुद्ध २९ चेंडूंत १२ चौकार व ५ षटकारांसह ९७ धावांची खेळी करून अनेक विक्रम नावावर केले. तो सध्या १५ सामन्यांत ६८० धावांसह सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये अव्वल आहे. त्याचा स्ट्राईक रेटही ( २४२.८५) इतरांपेक्षा जास्त आहे आणि अनकॅप्ड खेळाडूंमध्ये एका पर्वात सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम त्याने नावावर नोंदवला आहे. त्याच्यानंतर गुजरात टायटन्सचे दोन फलंदाज साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांचा क्रमांक येतो..FACT CHECK : वैभव सूर्यवंशीला Mumbai Indians कडून ३० कोटींची ऑफर; ललित मोदीने सत्य समोर आणलं, नेमकं काय सुरूय?.गुजरातचा सलामीवीर साई १५ सामन्यांत ६५२ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, म्हणजे तो वैभवच्या धावसंख्येच्या केवळ २८ धावा दूर आहे. GT चा कर्णधार शुभमन याने १४ सामन्यांत ६१८ धावा केल्या आहेत आणि उद्याच्या सामन्यात या ऑरेंज कॅपच्या तालिकेत बदल पाहायला मिळू शकतो. हेनरिच क्लासन ६२४ धावांसह तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरी SRH चे आव्हान संपुष्टात आल्याने, तो या शर्यतीतून बाद झाला आहे. या शर्यतीत SRH चा इशान किशन ६०२ धावांसह होता..अशा परिस्थितीत गतविजेत्या RCB चा विराट कोहली ६०० धावांसह ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत मुसंडी मारू शकतो. या चौघांशिवाय सध्यातरी ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत उर्वरित संघातील एकही खेळाडू नाही. वैभवने २८० चेंडूंत ६८० धावा केल्या आहेत. तेच साईला ६५२ धावा करण्यासाठी ४१३ चेंडू खेळावे लागले आहेत. शुभमनने ३८८ चेंडूंत ६१८, तर विराटने ३६५ चेंडूंत ६०० धावा केल्या आहे..Vaibhav Sooryavanshi ओपनर, सोबतीला कोण? IPL 2026 मधील अनकॅप्ड खेळाडूंची प्लेइंग इलेव्हन, तगड्या संघाला देईल टक्कर....पर्पल कॅपच्या शर्यतीत RCB चा भुवनेश्वर कुमार २६ विकेट्ससह अव्वल स्थानी आहे आणि त्याला थेट आव्हान GT च्या कागिसो रबाडाने दिले आहे. त्याच्याही नावावर २६ विकेट्स आहेत. RR चा जोफ्रा आर्चर २४ विकेट्ससह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय राशिद खान ( १९) व मोहम्मद सिराज ( १७) हे अनुक्रमे सहाव्या व आठव्या स्थानावर आहेत.