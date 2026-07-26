IND vs ZIM: "जे प्रॅक्टिसमध्ये करतो, तेच मॅचमध्येही..." वैभव सूर्यवंशी 'प्लेअर ऑफ द सीरिज' पुरस्कार जिंकल्यावर काय म्हणाला?

भारतीय संघाने झिम्बाब्वे दौऱ्यातील टी२० मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात रविवारी ३५ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे भारताने झिम्बाब्वेला मालिकेत ३-० फरकाने पराभूत करत व्हाईटवॉश दिला. भारताच्या या विजयात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे त्याला तिसऱ्या सामन्यात सामनावीर पुरस्कार जिंकला, तसेच त्याला या मालिकेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही मिळाला. त्यामुळे तो मालिकावीर ठरलेला भारताचा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. .IND vs ZIM: पहिलाच बॉल अन् वैभव सूर्यवंशीचा भारी झेल, गोलंदाज मयंक यादवची भुवनेश्वर कुमारच्या रेकॉर्डशी बरोबरी; पाहा Video.तिसऱ्या सामन्यात वैभवने ४९ चेंडूत ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ८१ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद १९२ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर झिम्बाब्वेचा संघ २० षटकात ७ बाद १५७ धावाच करू शकला. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यातही त्याने १९ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे या मालिकेत त्याने एकूण ५०.३३ च्या सरासरीने १५१ धावा केल्या, ज्यात १५ चौकार आणि ९ षटकारांचा समावेश होता..सामन्यानंतर सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर वैभवने त्याच्या खेळाबद्दल प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला, 'मला खूप छान वाटत आहे. आम्ही हरारेमध्ये आल्यानंतर दोन-तीन दिवस आमची तयारी चांगली झाली होती. मी इथे १९ वर्षांखालील क्रिकेटही खेळलो होतो. त्यामुळे मला या मैदानात पुन्हा खेळताना मजा आली. कर्णधार, प्रशिक्षक आणि बाकी सर्वांनी मला पाठिंबा दिला, त्यासाछी मी आनंदी आहे.'.त्याच्या दृष्टीकोनाबाबत तो म्हणाला, 'मी टी२० क्रिकेटमध्ये जसं खेळायला हवं, तसाच माझा खेळ आहे. मी माझ्या संघासाठी खेळण्याचा प्रयत्न करतो. तिन्ही सामन्यांमध्ये मी संघाला चांगली सुरुवात देण्याचा प्रयत्न केला. मला जर चांगली सुरुवात मिळाली, तर मी मोठी खेळी करण्याचा प्रयत्न करतो. माझा हाच दृष्टीकोण असतो.'.IND vs ZIM 3rd T20I: भारताचा झिम्बाब्वेला व्हाईटवॉश! वैभव सूर्यवंशीच्या वादळानंतर मयंक यादव-यश ठाकूरच्या माऱ्यासमोर यजमान गारद.वैभव पुढे म्हणाला, 'मी जसा सराव केला, तसेच शॉट्स खेळले. मी सराव सत्रांमध्ये जे करतो, त्याचीच पुनरावृत्ती सामन्यात करण्याचा प्रयत्न करतो.' तसेच सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्कार पहिल्यांदा जिंकणे हे एखाद्या स्वप्नपूर्तीचा क्षण असल्यासारखे असल्याचेही त्याने सांगितले.वैभवने या वर्षाच्या सुरुवातीला झिम्बाब्वेमध्ये झालेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद भारताला जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्यावेळी त्याने हरारेमध्येच अंतिम सामन्यात १७५ धावांची खेळी केली होती. आता तो भारतासाठी सप्टेंबरमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळताना दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.