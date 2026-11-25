मंगळवारी (२४ नोव्हेंबर) भारताचा १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने इतिहास घडवला. त्याने भारतीय अ संघाकडून खेळताना संयुक्त अरब अमिराती (UAE) विरुद्ध रायझिंग स्टार आशिया कप २०२६ स्पर्धेत विश्वविक्रमी द्विशतक केले. त्यामुळे या द्विशतकानंतर तो बराच दमला होता. पण असेल असले तरी त्याने त्याच्यातील नम्रतेचे दर्शन घडवले आहे. .Vaibhav Sooryavanshi Next Match : वैभव सूर्यवंशीचा पुढील सामना केव्हा? भारतासमोर Asia Cup च्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेचे आव्हान; मॅच Live कुठे पाहता येणार?.या सामन्यात युएईने भारतासमोर २५० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सलामीला उतरलेल्या वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्माने आक्रमक सुरुवात केली. पण अभिषेक ५ चेंडूत १२ धावा करून माघारी परतला. त्याच्यापाठोपाठ प्रभसिमरनही ३ धावांवर बाद झाला. पण याचा परिणाम वैभववर झाला नाही. तो त्याच्या लयीत फटकेबाजी करत होता. त्याने अक्षरश: षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याला दुसऱ्या बाजूने रिंकू सिंगने दमदार साथ दिली..वैभवने २८ चेंडूत शतक आणि नंतर ५२ चेंडूत द्विशतक पूर्ण केले. त्यामुळे तो लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद शतक आणि द्विशतक करणारा खेळाडू ठरला. त्याने ५३ चेंडूत २८ षटकार आणि ७ चौकारांसह २०४ धावांची खेळी केली. या खेळीनंतर मात्र तो प्रचंड दमला होता. पण असे असले तरी त्याने सामन्यानंतर ग्राऊंड स्टाफसोबत फोटो काढण्याला नकार दिला नाही. त्याचा त्यांच्यासोबत फोटो काढतानाचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..IND A vs UAE: २८ षटकार अन् ७ चौकार... वैभव सूर्यवंशीची वादळी डबल सेंच्युरी! भारताने फक्त १५ ओव्हरमध्ये जिंकली ODI मॅच.व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते की वैभव सूर्यवंशी अगदी हळुहळू चालत ग्राऊंड स्टाफच्या घोळक्याच्या दिशेने चालत आहे. त्यानंतर तो त्यांच्यासोबत उभा राहतो आणि फोटो काढतो. हा व्हिडिओ शेअर केलेल्या एका युझरने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की 'जरी दमला असला, तरी सूर्यवंशीने फोटोला नकार दिला नाही.' या व्हिडिओवर बऱ्याच प्रतिक्रिया येत असून वैभवचे कौतुक होत आहे..या सामन्यात भारतीय अ संघाने २५० धावांचे लक्ष्य १४.२ षटकात पूर्ण केले. रिंकू सिंगने १९ चेंडूत २७ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने वैभवसोबत ४३ चेंडूत १३७ धावांची भागीदारी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.