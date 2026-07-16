Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लंडमधील अपयशानंतर १५ वर्षांचा वैभव 'बॅक टू वर्क; दौऱ्यावरून परताच घरी राहण्याऐवजी कुठे गेलाय पाहा Video

Vaibhav Sooryavanshi Video: भारतीय टी२० संघासाठी इंग्लंड दौरा अत्यंत निराशाजनक राहिला. नवा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळताना आयर्लंडविरुद्ध ०-२ असा पराभव स्वीकारल्यानंतर भारताचा संघ इंग्लंडला गेला होता. इंग्लंडमध्ये पहिला टी२० सामना पावसामुळे रद्द झाला, पण नंतरच्या चारही सामन्यात भारतीय संघाला पराभवाचा धक्का बसल्याने ही मालिका ०-४ अशा फरकाने गमावली. दरम्यान, या मालिकेत १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीही चर्चेत राहिला, त्याला मालिकेतून पदार्पणाची संधी मिळाली, त्यामुळे तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. मात्र त्याला या मालिकेत फारसा प्रभाव पाडता आला नाही. दरम्यान, या मालिकेनंतर वैभव नेमका कुठे गेला असा प्रश्न अनेकांना पडला..IND vs ENG: लाईव्ह मॅचमध्ये धोनीचा हटके स्वॅग! चिमुकल्या फॅनला दिली आयुष्याभरासाठी सर्वात मोठी आठवण, Video तुफान व्हायरल.वैभवने इंग्लंडविरुद्धच्या या टी२० मालिकेत तीन सामने खेळताना अनुक्रमे १४, १३, १५ अशी खेळी केली होती. त्याला आखुड टप्प्याचे चेंडू खेळताना त्रास होत असल्याचा त्याचा राजस्थान रॉयल्समधील संघसहकारी आणि इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरने हेरले होते. आर्चरने याबाबत इंग्लंड संघाला सांगितलेले असल्याने त्यांनी तशी रणनीती आखल्याचेही दिसले होते..ही मालिका संपल्यानंतर वैभव युवराज सिंगसह विम्बल्डन २०२६ च्या अंतिम सामन्यावेळी उपस्थित असल्याचेही दिसला होता. त्याचे बरेच फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. पण त्यानंतर तो कुठे गेला, हे अनेकांना माहित नव्हते. पण आता त्याचे उत्तर राजस्थान रॉयल्सने दिले आहे. राजस्थानने त्याचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात त्याने महाराष्ट्रातील नागपूरजवळ असलेल्या राजस्थान रॉयल्सच्या हाय परफॉर्मन्स सेंटरमध्ये हजेरी लावल्याचे दिसत आहे..दरम्यान, तो सेंटरमध्ये आल्यानंतर त्याचे जोरदार आणि जल्लोषात स्वागत झाल्याचे दिसले. तो येताच त्याचे औक्षण करण्यात आले, तसेच तेथील बाकी मुलांसोबत त्याने वेळ घालवला आणि त्याला मुलांकडून बॅट उंचावर गार्ड ऑफ ऑनरही देण्यात आला, त्यावेळी वैभव अत्यंत खूप दिसत आहे. हा व्हिडिओ सध्या बराच चर्चेत आहे. त्याच्या व्हिडिओला राजस्थान रॉयल्सने 'बॅक टू वर्क' असे कॅप्शनही लिहिले आहे..IND vs ENG 2nd ODI: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या सामन्याची वेळ बदलली; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल मॅच.तथापि, वैभव आता सेंटरमध्ये आखुड टप्प्याच्या चेंडूवर खेळण्यावर काम करण्याची शक्यता आहे. कारण या चेंडूंनी त्याला इंग्लंडमध्ये सतावले होते. तसेच त्याने लगेचच ट्रेनिंगकडे आपले लक्ष वेधल्याने अनेकांनी त्याचे कौतुकही केले आहे. आता वैभव झिम्बाब्वेमध्ये खेळताना दिसू शकतो. भारताला २३ जुलैपासून झिम्बाब्वेविरुद्ध ३ सामन्यांची टी२० मालिका खेळायची आहे, या मालिकेसाठी वैभव भारतीय संघाचा भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.