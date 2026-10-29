'ए' गरम पाणी पीत जा!’ भर मैदानात वैभव सूर्यवंशीला मिळाला खास सल्ला, VIDEO व्हायरल

VAIBHAV SOORYAVANSHI VIRAL VIDEO: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक महिला वैभवला भर मैदानात सल्ला देताना दिसत आहे. झालं असं की, भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात भारतीय संघ ५ टी-२०, ५ एकदिवसीय सामने आणि २ कसोटी सामन्यांची मोठी मालिका खेळणार आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी तिसरा टी-२० सामना खेळवण्यात आला, ज्यामध्ये भारतीय संघाने मोठ्या अंतराने विजय मिळवत मालिकेतही आघाडी घेतली. याच सामन्यातील एक व्हिडिओ सध्या चर्चेत आहे..तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाच्या विजयाचा हिरो ठरला तो म्हणजे अभिषेक शर्मा. अभिषेकने या सामन्यात धडाकेबाज फलंदाजी करत ३८ चेंडूंत ११३ धावा केल्या. त्याने या खेळीत ११ षटकार आणि ९ चौकार लगावले..IPL 2027 : मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात मोठी उलथापालथ; लसिथ मलिंगासह दोन भरवशाच्या सहकाऱ्यांनी सोडली साथ, हार्दिक पांड्याचं काय?.भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर न्यूझीलंडने भारतीय संघाला विजयासाठी १९९ धावांचं लक्ष्य दिलं. भारतीय संघाने हे लक्ष्य सहज गाठत सामना जिंकला आणि मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली. मात्र, या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..झालं असं की, हा व्हिडिओ युवा वैभव सूर्यवंशीचा आहे. वैभवने या सामन्यात दमदार ४५ धावांची खेळी केली. त्यात त्याने ४ षटकार आणि ४ चौकार लगावले. सामना संपल्यानंतर वैभवचा एक सुंदर व्हिडिओ समोर आला आहे. .सामना पाहायला आलेल्या एका महिला चाहतीने त्याला एक सल्ला दिला. वैभव चाहत्यांना ऑटोग्राफ देत असताना ती महिला त्याला म्हणाली, “कसा आहेस? ठीक आहेस ना? आम्ही सुद्धा बलियाचे आहोत रे.” त्यावर वैभव “अच्छा” असं म्हणतो आणि हसत तिचं बोलणं ऐकतो..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.त्यानंतर ती महिला त्याला सल्ला देते, “तू चांगला आहेस ना? आणि हो, गरम पाणी पित जा, थंड पाणी नको पिऊस बरं का!” यावर वैभव हसताना दिसतो. त्याचा हा मजेशीर अंदाज सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आहे. चाहत्यांनाही वैभवचा हा वेगळा अंदाज आवडत आहे.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा टी-२० सामना ३० ऑक्टोबर, शुक्रवारी खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघाकडे यजमान न्यूझीलंडविरुद्ध क्लीन स्वीप करण्याची चांगली संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.