Video: अंपायरने नॉट आऊट दिलं, पण कर्णधार वैभव सूर्यवंशीचा मास्टरस्ट्रोक! शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयाने मिळाली विकेट

Duleep Trophy, Central Zone vs East Zone Marathi News: दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेतील उपांत्य फेरीतील सामने रविवारी (३० ऑगस्ट) सुरू झाले. या फेरीत पूर्व विभाग विरुद्ध मध्य विभाग यांच्यात सामना सुरू आहे. पण हा सामना सुरू असतानाच पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशनच्या (Ishan Kishan) अंगठ्याला पहिल्याच दिवशी यष्टीरक्षण करताना दुखापत झाल्याने मैदानातून बाहेर जावे लागले. त्यामुळे उपकर्णधार असलेल्या १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीवर (Vaibav Sooryavanshi) नेतृत्व करण्याची जबाबदारी आली. पण त्यानेही नेतृत्व करताना परिपक्वता दाखवली. .Vaibhav Sooryavanshi याला १९ वर्षांखालील भारतीय संघातून का केलं बाहेर? BCCI चा नियम काय सांगतो?.झाले असे की या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या मध्य विभागाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. अभिजीत सरकारने अमन मोखाडे (८) आणि कुणाल चंडेला (६) यांना स्वस्तार बाद केले होते. पण त्यानंतर कर्णधार रजत पाटिदार सलामीवीर आर्यन जुयालला साथ देत होता. परंतु, रजतलाही मुकेश कुमारने ४१ चेंडूत १२ धावांवर असताना त्रिफळाचीत करत माघारी पाठवले.यानंतर यश राठोड आणि आर्यन यांची भागीदारी रंगत आहे असं वाटत असतानाच आर्यनला मुकेश कुमारने यष्टीरक्षक कुमार कुशाग्रच्या हातून झेलबाद केले. पण त्याला आधी पंचांनी नाबाद दिलेले, पण वैभवने शेवटच्या क्षणी डीआरएसची (DRS) मागणी केली, ज्यात जुयाल बाद असल्याचे दिसले..जुयालल ४६ धावांवर फलंदाजी करत होता. त्यावेळी ४० व्या षटकात मुकेश गोलंदाजीला आला, त्याने ऑफ स्टम्पवर चेंडू टाकला, त्यावर जुयालने खेळण्याचा प्रयत्न केला. तो चेंडू जुयालच्या बॅटच्या अगदी जवळून यष्टीरक्षकाकडे गेला होता. त्यामुळे पूर्व विभागाने जोरदार अपील केले, परंतु पंचांनी नाबाद दिले. यानंतर DRS घ्यायचा की नाही, याबाबत खेळाडूंमध्ये संभ्रम होता. प्रभारी कर्णधार वैभवही याबाबत चर्चा करत होता. अखेर त्याने DRS घेण्याचा अगदी शेवटच्या क्षणी निर्णय घेतला. हा निर्णय योग्य ठरला.रिव्ह्यूच्या अल्ट्राएजमध्ये चेंडू बॅटजवळून जात असताना छोटे स्पाईक्स दिल्याने पंचांना आपला निर्णय बदलावा लागला. जुयालला बाद होऊन माघारी परतावे लागले. त्याची विकेट महत्त्वाची होती, कारण तो चांगल्या लयीत होता..जुयाल बाद झाल्यानंतर यश राठोडही २७ धावांवर मोहम्मद शमीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. परंतु नंतर रिंकु सिंग आणि हर्ष दुबे यांनी डाव सावरताना ५५ धावांची भागीदारी केली. पण अखेर ही भागीदारी दुबे २७ धावांवर बाद झाल्याने तुटली. त्याच्यानंतर सारांश जैनही १३ धावांवर बाद झाला. या दोघांनाही कुनैन कुरेशीने बाद केले. रिंकु सिंगने अर्धशतक केले होते. पण अखेर तोही अर्धशतकानंतर ६० धावांवर बाद झाला. त्याला मुकेश कुमारने बाद केले. .Vaibhav Sooryavanshi: दुलीप ट्रॉफीत अचानक बदललं चित्र! इशान किशनला नेमकं काय झालं? १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडे आली कर्णधारपदाची धुरा.अर्शद खानलाही मोहम्मद शमीने १ धावेवर बाद केले. पण शेवटच्या विकेटसाठी आर्यन पांडे आणि यश ठाकूर यांनी ४५ धावांची भागीदारी करत संघाला ८०.१ षटकात सर्वबाद २६६ धावांपर्यंत पोहचवले. आर्यन २२ धावांवर बाद झाला, तर यश ३० धावांवर नाबाद राहिला. मध्य विभागाचा डाव संपल्यानंतर पहिल्या दिवसाचा खेळही संपला.पूर्व विभागाकडून मुकेश कुमार आणि अभिजीत सरकारने प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद शमी आणि कुनैन कुरेशी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.