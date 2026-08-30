Vaibhav Sooryavanshi याला १९ वर्षांखालील भारतीय संघातून का केलं बाहेर? BCCI चा नियम काय सांगतो?

BCCI U19 Selection Rules: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने काही दिवसांपूर्वीच १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध सप्टेंबर-ऑक्टोबर होणाऱ्या वनडे आणि चारदिवसीय सामन्यांसाठी १९ वर्षांखालील भारतीय संघांची (U19 Team India) घोषणा केली. यातील भारताच्या १९ वर्षांखालील वनडे संघात वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर आणि राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय यांनाही संधी मिळाली. याबाबत बरीच चर्चा झाली. कारण पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या जर्सीत द्रविड आणि सेहवाग यांची जोडी दिसेल. मात्र असे असतानाच १५ वर्षांचा असूनही वैभव सूर्यवंशीला का संधी मिळाली नाही, याबाबतही प्रश्न विचारण्यात आले. .U19 IND vs U19 AUS: सेहवाग - द्रविडची मुलं आता भारतीय संघात! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सामन्यांसाठी युवा संघाची घोषणा.वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) जून २०२६ मध्ये इंग्लंड दौऱ्यातून भारताच्या वरिष्ठ संघाकडून पदार्पण केले होते. त्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेतही तो मालिकावीर झाला. पण असे असले तरी तो १५ वर्षांचा असल्याने १९ वर्षांखालील संघासाठी खेळण्यास पात्र होता. मात्र तरीही त्याला १९ वर्षांखालील भारतीय संघात स्थान मिळालेलं नाही. पण यामागे कारण आहे तो बीसीसीआयचा एक महत्त्वाचा नियम..बीसीसीआयचा नियमबीसीसीआयने २०१६ मध्ये १९ वर्षांखालील क्रिकेटसाठी 'One Player, One World Cup' असा नियम आणला होता. हा नियम म्हणजेच एक खेळाडू १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप एकदाच खेळू शकतो, जरी तो खेळाडू वयाचे निकष पूर्ण करत असला तरी. याशिवाय एक खेळाडू जास्तीत जास्त दोन हंगाम १९ वर्षांखालील क्रिकेट खेळू शकतो. हे नियम आले, त्यावेळी राहुल द्रविड १९ वर्षांखालील संघाचा आणि भारतीय अ संघाचा प्रशिक्षक होता. तसेच त्याच्याकडून या नियमाचे जोरदार समर्थन झाले होते. त्याच्या मते हा नियम वयचोरी रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता..दरम्यान हा नियम येण्यापूर्वी अनेक खेळाडूंनी दोन १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप खेळले होते, ज्यात रवींद्र जडेजा, सर्फराज खान, विजय झोल, संदीप शर्मा अशा अनेक खेळाडूंचा समावेश आहे. मात्र या नियम लागू झाल्यानंतर कोणताही खेळाडू दोनदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप खेळू शकला नाही.याच नियमामुळे वैभव सूर्यवंशीलाही आता १९ वर्षांखालील संघात स्थान मिळणार नाही, कारण तो २०२६ मध्ये झालेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचा भाग होता..Vaibhav Sooryavanshi: दुलीप ट्रॉफीत अचानक बदललं चित्र! इशान किशनला नेमकं काय झालं? १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडे आली कर्णधारपदाची धुरा.ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचे सामनेभारत आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या १९ वर्षांखालील संघात होणारी वनडे मालिका राजकोटला १८ ते २३ सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे. त्यानंतर पहिला चारदिवसीय सामना २७ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान राजकोटला होईल, तर दुसरा चारदिवसीय सामना ५ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान अहमदाबादला होईल.१९ वर्षांखालील वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ -लक्ष्य रायचंदानी (कर्णधार), यशवर्धन चौहान (उपकर्णधार), रजत बघेल (यष्टीरक्षक), आर्यवीर सेहवाग, व्ही.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड (यष्टीरक्षक), व्ही. यशवीर, रोहित यादव, शविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपती वेंकट, काव्या पटेल.१९ वर्षांखालील चारदिवसीय सामन्यांसाठी भारतीय संघ -यशवर्धन चौहान (कर्णधार), लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (यष्टीरक्षक), अभिप्रय बिस्वास (यष्टीरक्षक), रोहित यादव, इशान ओम, अयान अक्रम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशू सिंग, मोहित उलना, आर्यन यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.