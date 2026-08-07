Vaibhav Sooryavanshi: भारताच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी वैभव सूर्यवंशी सज्ज; नागपूरात पोहोचला... कोणाची मदत घेतोय?

Vaibhav Sooryavanshi training under Vikram Rathour: ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवणाऱ्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने त्याचा मोर्चा लाल-चेंडूंच्या क्रिकेटकडे वळवला आहे. झिम्बाब्वे दौऱ्यावरून परतल्यानंतर काही काळ विश्रांती घेऊन वैभव पुन्हा मैदानावर परतला आहे. त्याने नागपूरच्या तळेगाव येतील राजस्थान रॉयल्सच्या अकादमीत लाल चेंडूंवर सराव सुरू केला आहे. आगामी दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेसाठी त्याची ही तयारी आहे आणि त्याला भारताच्या कसोटी संघातील स्थान खुणावत आहे..बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स ( CoE) अकादमीसारखीच राजस्थानची ही अकादमी आहे आणि सूर्यवंशी फ्रँचायझीमधील सहकाऱ्यांसोबत तेथे घाम गाळतोय. भारतीय संघाचे माजी फलंदाज प्रशिक्षक आणि RR चे सहाय्यक प्रशिक्षक विक्रम राठोड, हे वैभवची तयारी करून घेत आहेत. गेल्या आयपीएल हंगाम गाजवून वैभवने ७७६ धावांसह ऑरेंज कॅप नावावर केली. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील स्टार अशी त्याची जगभरात ओळख निर्माण झाली आहे. पण, त्याला कसोटीत आपले नाणे खणखणीत वाजवून दाखवायचे आहे..Ajinkya Rahane New Journey: निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! म्हणाला, क्रिकेटने मला भरपूर काही दिलं, आता... .फ्रँचायझीने सध्या त्यांच्या खेळाडूंसाठी १० दिवसांचे शिबिर आयोजित केले आहे. या शिबिरात सूर्यवंशी व्यतिरिक्त तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, रवी सिंग आणि सुशांत मिश्रा यांचा समावेश आहे. सूर्यवंशी आणि देशपांडे हे दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेत अनुक्रमे पूर्व विभाग आणि पश्चिम विभागाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. सूर्यवंशीकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी दिली गेली आहे. २३ ऑगस्टपासून दुलीप ट्रॉफी स्पर्धा सुरू होत आहे..“या शिबिरात तांत्रिक कौशल्य विकास, शारीरिक क्षमता वाढवणे, कामाचे व्यवस्थापन, विश्रांती आणि कामगिरीचे विश्लेषण यांचा समावेश आहे. खेळाडू शारीरिकदृष्ट्या तयार, तांत्रिकदृष्ट्या परिष्कृत आणि देशांतर्गत हंगामाच्या गरजांसाठी सज्ज होऊन स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये परततील, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे,” असे फ्रँचायझीने एका निवेदनात म्हटले आहे..Hardik Pandya Trade: हार्दिकच्या ट्रेडवर आर अश्विनचं मोठं विधान... Mumbai Indians ला म्हणाला, KKR ने हे दोन खेळाडू दिले, तरच डिल स्वीकारा अन्यथा... ."प्रत्येक खेळाडू वेगवेगळ्या उद्दिष्टांसह येतो, मग ते तांत्रिक कौशल्ये सुधारणे असो, शारीरिक तंदुरुस्ती वाढवणे असो किंवा देशांतर्गत हंगामाच्या आव्हानांसाठी तयारी करणे असो. हाय परफॉर्मन्स सेंटरमुळे आम्हाला एक संघ म्हणून एकत्र सराव करताना वैयक्तिक कार्यक्रम तयार करता येतात, ज्यामुळे प्रत्येक खेळाडू पुढील आव्हानांसाठी सर्वोत्तम प्रकारे तयार होतो," असे राठोड म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.