Cricket

Vaibhav Sooryavanshi: भारताच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी वैभव सूर्यवंशी सज्ज; नागपूरात पोहोचला... कोणाची मदत घेतोय?

Vaibhav Sooryavanshi preparing for India Test team: आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये आपल्या फलंदाजीची झलक दाखवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आता लाल चेंडूच्या क्रिकेटसाठी सज्ज होत आहे.
Vaibhav Sooryavanshi test team preparation

Vaibhav Sooryavanshi red-ball training in Nagpur

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi training under Vikram Rathour: ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवणाऱ्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने त्याचा मोर्चा लाल-चेंडूंच्या क्रिकेटकडे वळवला आहे. झिम्बाब्वे दौऱ्यावरून परतल्यानंतर काही काळ विश्रांती घेऊन वैभव पुन्हा मैदानावर परतला आहे. त्याने नागपूरच्या तळेगाव येतील राजस्थान रॉयल्सच्या अकादमीत लाल चेंडूंवर सराव सुरू केला आहे. आगामी दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेसाठी त्याची ही तयारी आहे आणि त्याला भारताच्या कसोटी संघातील स्थान खुणावत आहे.

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