"तयारी सुरू..." Vaibhav Sooryavanshi च्या अवघ्या दोन शब्दांच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; Video शेअर करत प्रतिस्पर्ध्यांना इशारा

Vaibhav Sooryavanshi Viral Post: भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरत आहे. गेल्याच महिन्यात त्याचे भारतीय संघासाठी पदार्पणही झाले. त्याला इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेत पदार्पणाची संधी मिळाली, त्यामुळे तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडूही ठरला. त्यानंतर तो झिम्बाब्वेविरुद्ध देखील टी२० मालिका खेळला, ज्यात त्याने अफलातून कामगिरी केली. आता तो दुलीप ट्रॉफी खेळताना दिसणार आहे. पण त्याआधी त्याने केलेल्या पोस्ट सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. ."मला फरक पडत नाही तो १५ चा आहे की १८...", Vaibhav Sooryavanshi बद्दल ऑस्ट्रेलियाचा ब्रेट ली नेमकं काय म्हणाला?.१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यामध्ये तो नेट्समध्ये सराव करताना दिसत आहे. तसेच सराव करत असताना तो बचावात्मक आणि आक्रमक अशा दोन्ही प्रकारच्या फटक्यांचा सराव करताना दिसतोय. त्याने या व्हिडिओला कॅप्शन दिले आहे की 'तयारी सुरु आहे (Preparation On). त्याच्या या पोस्टला हजारो लाईक्स आले असून अनेक कमेंट्स आल्या आहेत..दुलीप ट्रॉफीमध्ये उपकर्णधार२३ ऑगस्टपासून बंगळुरूमध्ये दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. बीसीसीआयच्या प्रमुख प्रथम श्रेणी स्पर्धांपैकी ही एक स्पर्धा आहे. या स्पर्धेने भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेटमधील नव्या हंगामाला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेत वैभव मोठी जबाबदारी सांभाळताना दिसणार आहे. त्याला पूर्व विभागाचा उपकर्णधार करण्यात आले आहे. या संघाचे कर्णधारपद झारखंडच्या ईशान किशनकडे आहे. त्यामुळे आता ईशान आणि वैभव मिळून या संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे..या जबाबदारीबद्दल पूर्व विभागाचे निवडकर्ते प्रवंजन मुलिक यांनी क्रिकबझला सांगितले होते की 'त्याला कर्णधार केलेलं नाही, त्याला केवळ उपकर्णधार करण्यात आले आहे. कर्णधार ईशान किशन असून तो यष्टिरक्षकही आहे. त्यामुळे तो पूर्ण दिवस सामन्यात सामील असणार आहे.' याशिवाय सूर्यवंशी बिहार संघाचाही उपकर्णधार असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. ते म्हणाले, 'दुलीप ट्रॉफीमध्ये उपकर्णधारपदाची जबाबदारी ही त्याच्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. त्याला देशासाठी चांगली कामगिरी करायची आहे आणि युवा क्रिकेटपटूंना जबाबदारी देणे महत्त्वाचे आहे, असे आम्हाला वाटते.'.Vaibhav Sooryavanshi: वय अवघं १५, संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात! वैभव सूर्यवंशीसोबत जोडले गेले ‘हे’ ५ मोठे ब्रँड; कमाईचा आकडा ऐकून व्हाल थक्क!.दरम्यान, गेल्या काही महिन्यात बरेच टी२० क्रिकेट खेळल्यानंतर आता वैभवचे लक्ष प्रथम श्रेणी क्रिकेटकडे वळले आहे. त्याने राजस्थान रॉयल्सच्या नागपूरजवळील क्रिकेट अकादमीतही सराव केला होता. वैभवची प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील कामगिरी टी२०च्या तुलनेत तितकी प्रभावी राहिलेली नाही. वैभवने आत्तापर्यंत ८ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. त्याने १२ डावात १ अर्धशतकासह २०७ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.