"मला फरक पडत नाही तो १५ चा आहे की १८...", Vaibhav Sooryavanshi बद्दल ऑस्ट्रेलियाचा ब्रेट ली नेमकं काय म्हणाला?

Vaibhav Sooryavanshi Marathi news: भारताचा १५ वर्षांचा युवा खेळाडू वैभव सुर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्याने यावर्षीच्या सुरुवातीलाच १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात १७५ धावांची खेळी करत भारताला विजेतेपद जिंकून दिले. त्यानंतर त्याने आयपीएलमध्येही (IPL) दमदार कामगिरी करताना ऑरेंज कॅप पटकावली. त्याने १६ सामन्यात ७७६ धावा करत सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही मिळवला. .VAIBHAV SOORYAVANSHI: क्रिकेट सोडा, वैभवचा ‘हा’ व्हिडिओ पाहून चाहतेही थक्क! वाघाच्या शोधात जंगलात पोहोचला ‘बेबी बॉस’, पण शेवटी....त्यामुळे त्याला भारताच्या टी२० संघातही (India T20 Team) संधी मिळाली. तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. त्याने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेत २ अर्धशतके करताना मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. एकूणच त्याच्या आक्रमक फटकेबाजीबाबत सध्या क्रिकेटवर्तुळात मोठी चर्चा आहे. आता त्याच्याबाबत ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज गोलंदाज ब्रेट ली याने भाष्य केले आहे..ब्रेट लीच्या मते त्याचे वय त्याने मैदानावर केलेल्या कामगिरीवर हावी होऊ नये. ब्रेट ली बिअरबायसेप्स युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'वैभव सूर्यवंशी अफलातून आहे. भारताबाहेर सर्वजण तो १५ वर्षांचाच आहे का विचारत आहेत. जगभरात त्याची चर्चा आहे. पण तो किती वर्षांचा आहे, मला फरक पडत नाही. जर तो १५ वर्षांचा असेल, तर मस्तच, पण जरी तो १७-१८ वर्षांचा असता, तरी काय फरक पडतो. तो मुलगा क्रिकेट खेळू शकतो, हे महत्त्वाचं आहे. भारताने शोधलेला तो उत्तम खेळाडू आहे. तो भविष्यात मोठे यशही मिळवेल.'.ब्रेट ली पुढे म्हणाला, 'त्याने आयरपीएलमध्ये कमी वेळातच चांगली कामगिरी केली. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध त्याने केलेल्या ९७ धावा, तो ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक खेळत होता. ते वेगात गोलंदाजी करत होते आणि तरी तो न घाबरता ते चेंडू हुक करत होता. तो अगदी योग्य क्रिकेटिंग शॉट्स खेळतो आणि कुठून तरी प्रचंड ताकद मिळवत आहे.'.Vaibhav Sooryavanshi: भारताच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी वैभव सूर्यवंशी सज्ज; नागपूरात पोहोचला... कोणाची मदत घेतोय?.दरम्यान, त्याच्याकडून वाढणाऱ्या अपेक्षांची काळजी असल्याचेही ब्रेट ली म्हणाला. ब्रेट लीच्या मते त्याची फलंदाजी किंवा फॉर्म ही चिंतेची बाब नाही, तर अपेक्षांचे मानसिक ओझे हीच त्याच्यासाठी सर्वात मोठी परीक्षा ठरेल. तसेच तो अजूनही लहान असल्याने त्याच्यावर फार दबाव टाकला जाऊ नये.वैभव सूर्यवंशी आता सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळताना दिसणा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.