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Ashirvad Sooryavanshi Century: १९ चौकार, ६ षटकार... ११९ चेंडूंत १६८ धावा! वैभव सूर्यवंशीच्या भावाने गाजवले मैदान Video

Ashirwad Sooryavanshi scores 168 runs off 119 balls: वैभव सूर्यवंशीने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतल्यानंतर आता त्याचा धाकटा भाऊ आशीर्वाद सूर्यवंशीही चर्चेत आला आहे.
Ashirvad Sooryavanshi Century

Ashirvad Sooryavanshi Century

Swadesh Ghanekar
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Who is Ashirwad Sooryavanshi younger brother of Vaibhav? १५ वर्षांचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) आपल्या आक्रमक फलंदाजीने क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतल्यानंतर आता त्याचा धाकटा भाऊ आशीर्वादही चर्चेत आला आहे. बिहारमधील समस्तीपूर येथे झालेल्या स्थानिक १५ वर्षांखालील क्रिकेट सामन्यात आशीर्वादने धावांचा पाऊस पाडत शानदार खेळी केली. त्याने अवघ्या ११९ चेंडूंत १६८ धावा ठोकल्या.

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