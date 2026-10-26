Ashirvad Sooryavanshi Century: १९ चौकार, ६ षटकार... ११९ चेंडूंत १६८ धावा! वैभव सूर्यवंशीच्या भावाने गाजवले मैदान Video

Who is Ashirwad Sooryavanshi younger brother of Vaibhav? १५ वर्षांचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) आपल्या आक्रमक फलंदाजीने क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतल्यानंतर आता त्याचा धाकटा भाऊ आशीर्वादही चर्चेत आला आहे. बिहारमधील समस्तीपूर येथे झालेल्या स्थानिक १५ वर्षांखालील क्रिकेट सामन्यात आशीर्वादने धावांचा पाऊस पाडत शानदार खेळी केली. त्याने अवघ्या ११९ चेंडूंत १६८ धावा ठोकल्या. .आशीर्वादने एका स्थानिक स्पर्धेत ऋषभ-११ गंगापूर संघाकडून खेळताना ही शानदार खेळी केली. त्याने ११९ चेंडूंमध्ये १६८ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत १९ चौकार आणि ६ षटकारांचा समावेश होता. आशीर्वादच्या फलंदाजीतून आक्रमकता आणि मोठे फटके मारण्याची क्षमता दिसून आली. त्याने गोलंदाजांवर दबाव कायम ठेवला आणि सातत्याने धावा करून संघाला मजबूत स्थितीत आणले..आशीर्वादने यापूर्वी क्रिकेट अकादमी ताजपूरसाठी एका स्थानिक सराव सामन्यात शतक झळकावले होते. त्या सामन्यात आशीर्वादने ८७ चेंडूंमध्ये १०३ धावा केल्या होत्या. त्याच्या या खेळीत २० चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. या कामगिरीनंतर त्याचा मोठा भाऊ, वैभव सूर्यवंशीने सोशल मीडियावर आपला आनंद व्यक्त केला होता. .IND A vs NZ A Test: देवदत्त पडिक्कलची १९९ धावांवर विकेट ढापली! भारतीय फलंदाज अम्पायरवर संतापला, नेमकं काय घडलं? Video.वैभवने आपल्या कामगिरीने तरुण वयातच भारतीय क्रिकेटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली आहे. वैभव सध्या भारतीय संघासोबत न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे आणि इशान किशनच्या अनुपस्थितीत त्याला दुसऱ्या ट्वेंटी-२० संधी मिळाली होती. पण, त्याला केवळ चार धावा करता आल्या होत्या. इशान तिसऱ्या ट्वेंटी-२०तही खेळणार नसल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे आणि त्यामुळे वैभवला आणखी एक संधी मिळणार हे निश्चित आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.