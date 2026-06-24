१९ चौकार, ६ षटकार... Vaibhav Sooryavanshi चा भाऊही घालतोय धुमाकूळ! दीडशतक ठोकल्यानंतर भावाची स्पेशल पोस्ट

Vaibhav Sooryavanshi's Younger Brother Smashes Century: १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहेच. त्याने त्याच्या कामगिरीच्या जोरावर भारतीय संघातही स्थान मिळवले असून तो आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. एकिकडे वैभव (Vaibhav Sooryavanshi) आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची तयारी करत असतानाच दुसरीकडे त्याचा धाकटा भाऊ आशीर्वाद सूर्यवंशीही (Aashirwad Sooryavanshi) त्याच्या आक्रमक फलंदाजीने लक्ष वेधतोय. त्याने नुकतीच दीडशे धावांची खेळी केली आहे..Vaibhav Sooryavanshi ची पुढची मॅच कधी? जिथं १९ वर्षांपूर्वी रोहित शर्माचं पदार्पण झालं, तिथेच खेळण्यास सज्ज! संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.१० वर्षांच्या आशीर्वादने समस्तीपूरमध्ये खेळवण्यात आलेल्या एका स्थानिक सराव सामन्यात अफलातून फटकेबाजी करताना दीडशतक केले. त्याच्या या खेळीबाबत वैभवचा मोठा भाऊ उज्जवल सूर्यवंशीने माहिती दिली. तसेच वैभवनेही इंस्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करत आपल्या लहान भावाचं कौतुक केलं..उज्जव आणि वैभव यांनी शेअर केलेल्या सोशल मिडिया पोस्टनुसार आशीर्वादने रिषव ११ या संघासाठी रोशन ११ संघाविरुद्ध खेळताना ११९ चेंडूत १९ चौकार आणि ६ षटकारांसह १६८ धावा केल्या. त्यालासाजनने बाद केले. त्याच्या या खेळीमुळे रिषव ११ संघाने ४० षटकात ७ बाद ३११ धावा केल्या होत्या..दरम्यान, आशीर्वादने अशाप्रकारे आक्रमक खेळण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही एका सराव सामन्यात त्याने शतक केले होते. त्यावेळीही त्याने ताजपूर क्रिकेट अकादमीचे प्रतिनिधित्व करताना ८७ चेंडूत १०३ धावांची खेळी केली होती. या खेळीदरम्यान त्याने २० चौकार आणि १ षटकार मारला होता. या खेळीनंतरही वैभवने त्याचे कौतुक केले होते..Vaibhav Sooryavanshi पर्यंत रघूनं पोहचवली टीम इंडियाची जर्सी, १५ वर्षांच्या पोराची कशी होती रिऍक्शन? BCCI ने शेअर केला Video.तथापि, वैभव सध्या भारतीय संघासोबत आयर्लंड दौऱ्यावर आहे. तिथे भारतीय संघाला बेलफास्टमधील क्रिकेट स्टेडियममध्ये २६ आणि २८ जून रोजी टी२० सामने खेळायचे आहेत. या टी२० मालिकेतूनच वैभवचे आंतरराष्ट्रीय पदार्पण होण्याची शक्यता दाट आहे. या दौऱ्यानंतर १ जुलैमध्ये इंग्लंडमध्ये ५ सामन्यांची टी२० मालिका भारतीय संघ खेळेल. त्यासाठीही वैभवची भारतीय संघात निवड झालेली आहे. त्याचे या मालिकांमधून पदार्पण झाले, तर तो सचिन तेंडुलकरचा ३७ वर्षे भारताकडून सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याचा विक्रम मोडणार आहे. सचिनने ३७ वर्षांपूर्वी १९८९ मध्ये १६ व्या वर्षी भारतासाठी पदार्पण केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.