Vaibhav Sooryavanshi ची पुढची मॅच कधी? जिथं १९ वर्षांपूर्वी रोहित शर्माचं पदार्पण झालं, तिथेच खेळण्यास सज्ज! संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या

Team India Next Matches: भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) गेल्या वर्षभरात त्याच्या अफलातून फटकेबाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. तो नुकताच श्रीलंकेत भारतीय अ संघाकडून खेळला. त्याने तिरंगी वनडे मालिका भारतीय अ संघाला जिंकून देण्यात मोलाचा वाटाही उचलला. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने १५ वर्षांच्या वैभवने खळबळ उडवून दिली आहे. .VAIBHAV SURYAVANSHI: ११ चेंडूत अर्धशतक ठोकणारा वैभव सूर्यवंशी फायनलमध्ये 'असा' झाला आऊट; नक्की काय घडलं?.बाद फेरीत कमालवैभव सूर्यवंशी दबावाच्या सामन्यांमध्ये कमालीची कामगिरी करताना दिसतोय. त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतही सुरुवातीला फारशी छाप पाडली नव्हती. पण त्याने अंतिम सामन्यात पावणे दोनशे धावांची खेळी केली.त्यानंतर त्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धेतही चांगली कामगिरी केली होती. त्याने प्लेऑफमध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ९७ धावांची खेळी केली होती, तर गुजरात टायटन्सविरुद्ध ९६ धावांची खेळी केली होती. त्याने तिरंगी वनडे मालिकेच्या अंतिम सामन्यातही भारतीय अ संघाकडून श्रीलंका अ संघाविरुद्ध रविवारी (२१ जून) २९ चेंडूतच ९४ धावांची खेळी केली होती. त्याने या खेळीदरम्यान ११ चेंडूत अर्धशतक करत लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विश्वविक्रमही केला. वैभवने याआधी आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ७७६ धावाही करत ऑरेंज कॅप जिंकली होती..भारतीय संघात संधीवैभव सूर्यवंशीला त्याच्या कामगिरीचे बक्षीसही मिळाले. त्याला भारताच्या राष्ट्रीय संघासही स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे तो लवकरच भारतासाठी पदार्पण करताना दिसेल. वयाच्या १५ व्या वर्षीच त्याची भारताच्या संघात निवड झाल्याने तो सर्वात कमी वयात भारतीय संघात निवड झालेला खेळाडू ठरला आहे. आता त्याला सर्वात कमी वयात भारतीय संघासाठी पदार्पण करणारा खेळाडू ठरण्याचीही संधी जूनच्या शेवटच्याच आठवड्यात मिळणार आहे.भारतीय संघ आता आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार असून दोन टी२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघाला १ जुलैपासून इंग्लंडमध्ये ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळायची आहे. या दोन्ही मालिकांसाठी वैभवची भारतीय संघात निवड झालेली आहे. त्यामुळे तो या मालिकांमधून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करू शकतो. .त्याने या दोन्ही आयर्लंड किंवा इंग्लंड विरुद्धच्या मालिकांपैकी कोणत्याही सामन्यातून पदार्पण केले, तरी तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरणार आहे. सध्या हा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. सचिनने ३७ वर्षांपूर्वी १९८९ मध्ये भारतासाठी पाकिस्तानविरुद्ध वयाच्या १६ व्या वर्षी कसोटी पदार्पण केले होते..कधी आणि कुठे होणार सामने?आयर्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेतील दोन्ही सामने बेलफास्टला होणार असून अनुक्रमे २६ आणि २८ जून रोजी होणार आहेत. त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध भारताला अनु्क्रमे १, ४, ७, ९ आणि ११ जुलै रोजी टी२० सामने खेळायचे आहेत. हे सामने चेस्टर-ल-स्ट्रीट, मँचेस्टर, नॉटिंगघम, ब्रिस्टोल आणि साऊथॅम्प्टन येथे होणार आहेत.विशेष म्हणजे जर आयर्लंडविरुद्ध बेलफास्टला वैभवचे पदार्पण झाले, तर या ठिकाणी पदार्पण करणाऱ्या मोजक्या भारतीय खेळाडूंमध्ये त्याचा समावेश होईल. सध्या आयर्लंडविरुद्ध होणारे सामने बेलफास्टमधील स्टोरमाँट क्रिकेट ग्राऊंडवर होणार आहेत. याच मैदानात १९ वर्षांपूर्वी रोहित शर्माने जून २००७ मध्ये वनडेत पदार्पण केले होते..vaibhav sooryavanshi च नाही, तर भारताच्या बाकी फलंदाजांनीही श्रीलंकन गोलंदाजांना झोडलं अन् उभं केलं डोंगराएवढं लक्ष्य.भारताचा आयर्लंड दौराटी२० मालिकापहिला टी२० सामना - २६ जून, बेलफास्ट (संध्या. ७.३० वा)दुसरा टी२० सामना - २८ जून, बेलफास्ट (संध्या. ७.३० वा)भारताचा इंग्लंड दौराटी२० मालिकापहिला टी२० सामना - १ जुलै, चेस्टर-ल-स्ट्रीट (रा. १० वा.)दुसरा टी२० सामना - ४ जुलै, मँटेस्टर (संध्या. ७.०० वा.)तिसरा टी२० सामना - ७ जुलै, नॉटिंगघम (रा. १० वा.)चौथा टी२० सामना - ९ जुलै, ब्रिस्टोल (रा. १० वा.)पाचवा टी२० सामना - ११ जुलै, साऊथॅम्पटन (रा. ११ वा.)वनडे मालिकापहिला वनडे सामना - १४ जुलै, बर्मिंगघम (दु. ३.३० वा.)दुसरा वनडे सामना - १६ जुलै, कार्डिफ (संध्या. ५.३० वा.)तिसरा वनडे सामना - १९ जुलै, लॉर्ड्स (दु. ३.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.