Video Viral : वैभव सूर्यवंशीने 'सेल्फी'साठी लहान मुलांकडे मागितले प्रत्येकी १०० रुपये; सोशल मीडियावर रंगलीय याची चर्चा...

Why Vaibhav Sooryavanshi asked Rs 100 for selfie? १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये आणखी एक वादळी शतक झळकावून जगाला आपली दखल घेण्यास पुन्हा भाग पाडले. IPL 2026 मध्ये ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत वैभव ३५७ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि पहिल्या क्रमांकावर असलेला अभिषेक शर्मा ( ३८०) त्याच्यापासून फार दूर नाही. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ५७ चेंडूंमध्ये केलेल्या शतकामुळे राजस्थान रॉयल्सला २२८/६ अशी मोठी धावसंख्या उभारण्यास मदत झाली. मात्र, RRला हा सामना पाच विकेट्सने गमवावा लागला होता. SRH ने नऊ चेंडू शिल्लक असताना लक्ष्याचा पाठलाग यशस्वी केला..मंगळवारी पंजाब किंग्सविरुद्धच्या आगामी सामन्यासाठी राजस्थान रॉयल्सची तयारी सुरू असताना, सूर्यवंशीचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तो नुकताच विमानतळावर काही तरुण चाहत्यांसोबत एक विनोद करताना दिसला. रॉयल्सने त्यांच्या एक्स हँडलवर हा Video शेअर केला. त्यात काही मुले सूर्यवंशीकडे सेल्फीची मागणी करताना दिसत आहेत. पण, वैभवने त्यांना एका सेल्फीसाठी १०० रुपये अशी मागणी केली. .वैभव मस्करी करत होता, परंतु ती मुलं थोडी गांगरली. एकाने तर दोनशे रुपये देऊही केले. त्यानंतर वैभवने अरे मी गंमत करतोय असे पोरांना म्हटले. वैभवने ८ सामन्यांत २३४.८६ च्या स्ट्राईक रेटने ३५७ धावा केल्या आहेत. त्यात १ शतक व २ अर्धशतकं आहेत..IPL 2026 PlayOff Scenario: सहा संघांनी खेळले ८ सामने, ४ संघांनी ७! प्ले ऑफच्या जवळ कोण अन् दूर कोण? पाहा Point Table ची स्थिती.राजस्थान रॉयल्सला मागील सामन्यात हार पत्करावी लागली असली तरी ते ८ सामन्यांत पाच विजय मिळवून गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु, सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान यांचे प्रत्येकी १० गुण आहेत, परंतु RR चा नेट रन रेट हा ०.६०२ असा इतरांपेक्षा कमी आहे. आता त्यांना पुढील सामन्यात टेबल टॉपर पंजाब किंग्सचा ( १३ गुण) सामना करावा लागणार आहे.