Vaibhav Sooryavanshi: ३ चेंडूंत २ विकेट्स! वैभवने गोलंदाजीत प्रतिस्पर्धींना गार केले, संघाची डावाने विजयाच्या दिशेने वाटचाल, Video

Vaibhav Sooryavanshi bowling performance in Duleep Trophy 2026 : इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा पूर्व विभागाचा संघ दुलीप ट्रॉफीत उत्तर-पूर्व विभागाविरुद्ध डावाने विजयाच्या दिशेने कूच करताना दिसतोय. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला फलंदाजीत जरी कमाल दाखवता आली नसली तरी त्याने गोलंदाजीत प्रभावी कामगिरी केली. फॉलोऑन स्वीकारून पुन्हा मैदानावर उतरलेल्या उत्तर-पूर्व विभागाच्या संघाचे दोन फलंदाज वैभवने एका षटकात माघारी पाठवले. त्यामुळे प्रतिस्पर्धींची अवस्था दुसऱ्या डावातही ८ बाद ९० अशी झाली आहे..पूर्व विभाग संघाने प्रथम फलंदाजी करताना ४६७ धावा केल्या. एस घरामीने १८५ चेंडूंत २५ चौकार व १ षटकारांसह १४६ धावांची खेळी केली. शाहबाज अहमदने २४४ चेंडूंत १७ चौकार व ४ षटकारांसह १६७ धावांचे योगदान दिले. वैभव ६ चेंडूंत ८ धावांवर माघारी परतला. कुमार कुशाग्र ( ५५) व अनुकूल रॉय ( ३७) यांनी चांगली खेळी केली. कर्णधार इशान ४ धावांवर बाद झाला..IND vs AFG : संजू सॅमसन IN, अभिषेक शर्मा OUT! अफगाणिस्तानविरुद्ध कसा असेल भारतीय संघ? वाचा कोण येणार, कोण जाणार... .पूर्व विभागाच्या गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी करून दाखवली. अभिजित सरकारने ९.५-२-२०-५ अशी भन्नाट स्पेल टाकून उत्तर-पूर्व विभागाचा पहिला डाव १११ धावांवर गुंडाळला. त्याला शाहबाजने ३ विकेट्स घेऊन दमदार साथ दिली. ए भटेवारा ( ३२) आणि आर जॉनथन ( २१) सोडल्यास उत्तर-पूर्व संघाच्या एकाही फलंदाजाला फारकाळ मैदानावर जम बसवता आला नाही..Vaibhav Sooryavanshi : वैभवने दुलीप ट्रॉफीच्या सामन्यात 'हे' काय केलं? फोटो व्हायरल होताच सुरू झालीय उलटसुलट चर्चा.दुसऱ्या डावातही या संघाची पडझड कायम राहिली. शाहबाज व मुकेश कुमार यांनी दोन्ही सलामीवीरांना माघारी पाठवले. अनिरुद्ध थापा आमि के लिंगडोह यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अनुकूल रॉयने ही जोडी तोडली. थापा २० धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर वैभवने डोकेदुखी ठरणाऱ्या लिंगडोहला ( २५) बाद केले. त्यानंतर वैभवने त्याच षटकात आय लेमतूर ( ४) याची विकेट मिळवली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा उत्तर-पूर्व विभागाची अवस्था ८ बाद १०२ धावा झाल्या होत्या. संघाला डावाने पराभव टाळण्यासाठी आणखी २५४ धावा करायच्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.