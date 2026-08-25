Vaibhav Sooryavanshi : वैभवने दुलीप ट्रॉफीच्या सामन्यात 'हे' काय केलं? फोटो व्हायरल होताच सुरू झालीय उलटसुलट चर्चा

Vaibhav Sooryavanshi viral jersey photo from Duleep Trophy: युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याने मागील दीड-दोन वर्षात जगभरातील क्रिकेटमध्ये आपले नाणे खणखणीत वाजवले आहे. १५ वर्षांच्या या पोराने पुन्हा एकदा सर्वांना टीव्हीसमोर खिळवून ठेवले.. त्याची आक्रमक फटकेबाजी पाहण्यासाठी सारेच उत्सुक असतात आणि म्हणूनच त्याच्या सर्व हालचालींवर नेटकऱ्यांचे बारीक लक्ष असते. आयपीएल गाजवणारा वैभव सध्या दुलीप ट्रॉफीत पूर्व विभागाकडून इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली खेळतोय. उत्तर पूर्व विभागाविरुद्धच्या सामन्यात वैभवकडून मोठ्या खेळीची सर्वांनाच अपेक्षा होती, परंतु त्याची खेळी फक्त ६ चेंडूंची राहिली. पण, या सामन्यातील वेगळ्याच गोष्टीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. .आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आपल्या आक्रमक शैलीमुळे आधीच चर्चेत आलेल्या वैभवने, रेड बॉल क्रिकेटमध्ये मोठ्या उत्सुकतेने प्रवेश केला. पण तो क्रीजवर जास्त वेळ टिकला नाही. वैभवने आपल्या नेहमीच्याच शैलीत सुरुवात केली आणि दोन चौकार मारले. पण उत्तर पूर्व विभागातील वेगवान गोलंदाज बिश्वरजित कोंथौजमने त्याला बाद करून अखेर बाजी मारली. जरी तो फार काळ मैदानावर उभा राहिला नसला तरी जगभरातील लोक त्याच्या जर्सीने मोहित झाले होते..MS Dhoni : महेंद्रसिंग धोनी अन् CSK मध्ये सुरू झालाय वाद; इतकी वर्ष संघासोबत राहिल्यानंतर निर्माण झालीय कटुता, नेमकं काय घडतंय?.पॅव्हेलियनकडे परत जात असताना, त्याच्या जर्सीवरील क्रमांकाचा काही भाग टेपने झाकलेला दिसत होता. या बदलाचे नेमके कारण अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, आयपीएलमध्ये वैभव राजस्थान रॉयल्ससाठी ३ नंबरची जर्सी घालतो. भारतासाठी पदार्पण केल्यानंतरही त्याने हाच नंबर वापरला होता. त्यामुळे, त्याने दुलीप ट्रॉफीतील जर्सीवरील एक क्रमांक टेपने झाकला असेल, असा तर्क लावला जात आहे. .IND vs SL 2nd Test: भन्नाट,भन्नाटssss! यशस्वी जैस्वालचा हा कॅप पाहाच, श्रीलंकेच्या ओपनरला झोप लागली नसेल Video Viral.वैभवचा या नंबरशी एक वैयक्तिक संबंध आहे. त्याने २०२५ मध्ये १९ वर्षांखालील आशिया कपपूर्वी इंडिया 'अ' संघाच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, “माझ्या आईने मला १२ क्रमांक घेण्यात काही अर्थ नाही, तू ३ क्रमांक घे, असे सांगितले.” .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.