Vaibhav Sooryavanshi च्या प्रभावाखाली झाकून जाण्यापेक्षा, यशस्वी जैस्वाल याला RR सोडण्याचा सल्ला; Mumbai Indians योग्य पर्याय...

Mumbai Indians best option for Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जैस्वालने आता राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडून इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये दुसऱ्या फ्रँचायझीकडून खेळण्याच्या पर्यायाचा विचार करायला हवा, असा सल्ला आता दिला जात आहे. वैभव सूर्यवंशीचा आक्रमक खेळ अन् त्याची वाढती लोकप्रियता, हे यामागचं कारण आहे. यशस्वी, भारताचा कसोटी क्रिकेटपटू. तेच दुसरीकडे वैभव ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील बेबी बॉस झालाय... यशस्वीकडे ५५ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा अनुभव आहे, तेच वैभव पदार्पणाच्या शोधात आहे. यशस्वीने आयपीएलचे सात पर्व खेळले आहेत, तर वैभव दुसराच हंगाम खेळतोय. पण, यंदाच्या आयपीएलमध्ये वैभवच्या कामगिरीमुळे यशस्वीचे यश कुठेतरी झाकोळले जाताना दिसतेय..यशस्वीने १५ सामन्यांत ४२६ धावा केल्या आहेत आणि या काही कमी नाही. पण, जेव्हा वैभवसोबतच्या आकडेवारीशी त्याची तुलना होते, तेव्हा यशस्वी मागे असल्याचे दिसतो. वैभवने या पर्वात १५ सामन्यांत ६८० धावा केल्या आहेत आणि त्याने विराट कोहलीसारख्या दिग्गजालाही मागे टाकले आहे. कदाचित म्हणूनच CSK चा माजी खेळाडू अंबाती रायडू याने, २०२० पासून राजस्थान रॉयल्स संघाचा अविभाज्य भाग असलेल्या यशस्वीला संघ सोडण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून तो वैभवच्या छायेतून बाहेर पडून दुसऱ्या संघात स्वतःचे स्थान निर्माण करू शकेल..FACT CHECK : वैभव सूर्यवंशीला Mumbai Indians कडून ३० कोटींची ऑफर; ललित मोदीने सत्य समोर आणलं, नेमकं काय सुरूय?.आयपीएलच्या या हंगामात यशस्वी आणि वैभव यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर तुलना केली जात आहे. आर अश्विन यानेही, यशस्वी स्पष्टपणे विचलित दिसत आहे आणि परिणामी, त्याने अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केलेली नाही, हे निदर्शनास आणून दिले. याच विषयावर मत व्यक्त करताना रायडूने सुचवले की, यशस्वीने आता दुसऱ्या फ्रँचायझीसाठी नायक बनण्याच्या संधी शोधण्याची वेळ आली आहे.."त्या संघ बदलण्याची वेळ जवळ आली आहे. कारण तो वैभवबरोबर फलंदाजी करून प्रत्येक वेळी त्याच्या छायेत राहू शकत नाही. तो स्वतःच्या बळावर एक स्टार फलंदाज झाला आहे. जर तो दुसऱ्या संघात गेला, तर तो एकटाच सामने जिंकून देऊ शकतो. त्याला ती स्पेस व व्यासपीठ हवं आहे..IPL 2027 मध्ये राहुल द्रविड CSK चा मुख्य प्रशिक्षक, स्टीफन फ्लेमिंगची हकालपट्टी? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स....मग पुढचा प्रश्न निर्माण होतो की, उर्वरित नऊ फ्रँचायझींपैकी यशस्वीचा नवा संघ कोणता असू शकतो? रायडूचे उत्तर मुंबई इंडियन्स आहे. रोहित शर्मा आणखी फार काळ मुंबई इंडियन्सचा भाग असेल, असे वाटत नाही आणि यशस्वी भारताच्या वन डे संघातही त्याच्याशी स्पर्धा करत आहे. जिथे यशस्वी क्रिकेट खेळत मोठा झाला, तिथल्याच फ्रँचायझीकडून खेळणे त्याच्यासाठी योग्य ठरेल. "मुंबई इंडियन्स, हा यशस्वीसाठी उत्तम संघ ठरेल, " असे रायडू म्हणाला.