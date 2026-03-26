Vaibhav Suryavanshi उद्यापासून टीम इंडियाच्या सीनियर संघासाठी पात्र ठरणार; IPL 2026 नंतर कोहली, रोहितसोबत खेळणार...

Can Vaibhav Suryavanshi debut for Team India after IPL 2026? भारतीय संघाचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी उद्यापासून सीनियर संघात खेळण्यासाठी पात्र ठरणार आहे. वैभवने युवा क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला आहे आणि त्याला लवकरच रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्यासोबत खेळताना पाहण्याची संधी मिळू शकते. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला सुरूवात होण्यापूर्वी वैभवच्या फॅन्सना ही आनंदाची बातमी मिळणार आहे. १४ वर्षीय वैभवने अल्पावधीत युवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवले आहे आणि तो आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडूनही चमकला आहे. त्याला सीनियर संघात संधी मिळायला हवी, अशी इच्छा अनेक दिग्गजांनीही व्यक्त केली, परंतु आता ती पूर्ण होणार आहे..वैभव सूर्यवंशीला आयपीएल २०२६ मध्ये १.१० कोटी पगार दिला जाणार आहे. आयपीएल २०२५ च्या मेगा-लिलावात वयाच्या १३ व्या वर्षी करारबद्ध झाल्यानंतर, राजस्थान रॉयल्सने त्याला त्याच्या मूळ लिलाव किमतीतच कायम ठेवले. २०२५ च्या मेगा-लिलावात राजस्थान रॉयल्सने वैभवला ३० लाखांच्या मूळ किमतीवरून १.१० कोटींना खरेदी केले होते..वैभवने १२ वर्ष व २८४ दिवसांचा असताना रणजी करंडक स्पर्धेत बिहारकडून पदार्पण केले होते. आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने राजस्थान रॉयल्सकडून ३५ चेंडूंत शतक झळकावले होते आणि तो लीगमधील सर्वात युवा शतकवीर ठरला. त्याने १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कपही गाजवताना अनेक विश्वविक्रम नावावर केले. इंग्लंडविरुद्धच्या फायनलमध्ये त्याने ८० चेंडूंत १७५ धावांची खेळी केली होती. त्यात १५ चौकार व १५ षटकारांचा पाऊस पाडला होता..उद्याचा दिवस वैभवसाठी खास...वैभव सूर्यवंशीचा जन्म २७ मार्च २०११ मध्ये बिहारच्या समस्तीपुर जिल्ह्यातील ताजपूर येथे झाला होता. २७ मार्च २०२६ ला तो १५ वर्षांचा होईल आणि आयसीसीच्या नियमानुसार तो भारताच्या सीनियर संघाकडून खेळण्यास पात्र ठरेल. २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सीनियर स्थरावर पदार्पण करण्यासाठीच्या वयाचा कोणताही नियम नव्हता, परंतु त्यानंतर आयसीसीने नियम लागू केला. त्यानुसार कसोटी, वन डे व ट्वेंटी-२०त सीनियर संघात पदार्पण करण्यासाठी १५ वर्ष पूर्ण असावे, अशी अट ठेवली गेली..खेळाडूंची सुरक्षा लक्षात घेता आयसीसीने हा नियम बनवला होता. १५ वर्षानंतर खेळाडू मानसिक आणि शारीरिक रुपात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या आव्हानासाठी तयार होतील, असे आयसीसीला वाटले. हमझा रझाने ऑक्टोबर १९९६ मध्ये झिम्बाब्वेकडून १४ वर्ष व २२७ दिवसांचा असताना पदार्पण केले होते. भारताचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरने १६ वर्ष व २०५ दिवसांचा असताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. आता आयसीसीच्या नव्या नियमानुसार वैभव उद्यापासून सीनियर संघासाठी पात्र ठऱणार आहे. त्यामुळे आयपीएल २०२६ मधील त्याची कामगिरी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.