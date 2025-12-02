Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात असा पराक्रम करणारा एकमेव फलंदाज; महाराष्ट्राच्या गोलंदाजांची धुलाई

Bihar vs Maharashtra full match analysis Syed Mushtaq Ali Trophy : १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. बिहार संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वैभवने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाविरुद्ध विक्रमी शतक झळकावले. त्याच्या या शतकाच्या जोरावर बिहारने २० षटकांत ३ बाद १७६ धावा उभ्या केल्या. वैभवने या शतकासह १४ व्या वर्षी वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या बिहारला बिपिन सौरभ ( ४) व पियुष कुमार सिंग ( ७) यांच्या रुपाने ३१ धावांवर दोन धक्के बसले. राजवर्धन हंगर्गेरकर आणि अर्शीन कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्राला यश मिळवून दिले. पण, वैभव ( Vaibhav Suryavanshi World Record ) व आकाश राज यांनी अर्धशतकी भागीदारी करताना डावाला आकार दिला. आकाश २६ धावांवर बाद झाल्यानंतर आयुष लोहारुकाने वैभवला साथ दिली..Abhishek Sharma अन् प्रभसिमरन सिंग यांनी केली हार्दिक पांड्याची धुलाई; दोघांचे दमदार अर्धशतक अन् रडकुंडीला आला गोलंदाज....वैभव ६१ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांसह १०८ धावांवर नाबाद राहिला, तर आयुषने १७ चेंडूंत नाबाद २५ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राला दुसऱ्या षटकार अर्शीनच्या ( १) रुपाने पहिला धक्का बसला आहे. पृथ्वी शॉ व एम भंडारी मैदानावर उभे आहेत..वैभवचा विक्रम...वैभवचे हे ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील तिसरे शतक ठरले आणि त्याने प्रत्येक शतक हे वेगवेगळ्या संघाकडून झळकावले आहे. त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी ३५ चेंडूंत शतक झळकावताा गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली होती. या लीगमधील हे भारतीय फलंदाजाने नोंदवलेले सर्वात वेगवान शतक ठरले होते.मागील महिन्यात वैभवने भारत अ संघाकडून खेळताना रायझिंग स्टार्स आशिया चषक स्पर्धेत यूएईविरुद्ध ३२ चेंडूंत शतक खेळी केली होती. त्याने ४२ चेंडूंत १४४ धावा केल्या. ख्रिस गेलचा १७५ धावांचा विक्रम त्याच्याकडून थोडक्यात हुकला. या खेळीत त्याने १५ षटकार व ११ चौकार खेचले..RCBच्या युवा फलंदाजाने T20 त झळकावले वादळी शतक, कुटल्या १६ चेंडूंत ७६ धावा; द. आफ्रिकेविरुद्ध मिळणार का संधी?.वर्ल्ड रेकॉर्ड१४ व्या वर्षी ट्वेंटी-२०त तीन शतकं नावावर करणारा वैभव जगातील पहिला फलंदाज ठरला. त्याने १७ डावांत हा पराक्रम केला आहे. किशोरवयात सर्वाधिक ट्वेंटी-२० शतकं वैभवच्या नावावर आहेत. त्याने गुस्ताव्ह मॅकोएन ( २ शतकं) व आयुष म्हात्रे ( २ शतकं) यांचा विक्रम मोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.