Vaibhav Suryavanshi चे आणखी दोन मोठे विक्रम! १२ वर्षांपूर्वीचा मोडला विक्रम, बनला जगातील पहिला खेळाडू ज्याने...

Vaibhav Suryavanshi surpasses Vijay Zol: वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा भारतीय चाहत्यांना आपल्या खेळीने मंत्रमुग्ध केले आहे. त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत बिहारचे प्रतिनिधित्व करताना महाराष्ट्राविरुद्ध विक्रमी शतक झळकावले. कोलकाताच्या इडन गार्डनवर झालेल्या या सामन्यात पृथ्वी शॉ याच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या महाराष्ट्रा संघाने बाजी मारली. पण, ही मॅच वैभव सूर्यवंशींच्या विक्रमी शतकाने अजरामर केली..वैभवला SMAT च्या या पर्वात पहिल्या तीन सामन्यांत फक्त ३२ धावा करता आल्या होत्या. पण, मंगळवारी त्याने ६१ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांच्या मदतीने १०८ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने या खेळीसह १२ वर्षापूर्वी विजय झोलने केलेला विक्रम मोडला. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत शतक झळकावणारा तो युवा फलंदाज ठरला. वैभवने १४ वर्ष व २५० दिवसांचा असताना हे शतक झळकावले आहे..Prithvi Shaw : ११ चौकार, १ षटकार! पृथ्वीच्या आक्रमक खेळीमुळे वैभव सुर्यवंशीचे विश्वविक्रमी शतक व्यर्थ; महाराष्ट्राचा बिहारवर विजय.Youngest Centuries In SMAT Historyवैभव सूर्यवंशी - १४ वर्ष व २५० दिवस ( १०८ धावा वि. महाराष्ट्र, २०२५)विजय झोल - १८ वर्ष व ११८ दिवस ( १०९ धावा वि. मुंबई, २०१३)आयुष म्हात्रे - १८ वर्ष व १३५ दिवस ( ११० धावा वि. विदर्भ, २०२५)आयुष म्हात्रे - १८ वर्ष व १३७ दिवस ( १०४ धावा वि. आंध्र प्रदेश)शेक रशीद - १९ वर्ष व २५ दिवस ( १०० धावा वि. अरुणाचल प्रदेश).त्याशिवाय ट्वेंटी-२०त कमी वयात तीन शतकं करण्याचा जागतिक विक्रमही वैभवने नावावर केला.Youngest To Three T20 Tonsवैभव सूर्यवंशी- १४ वर्ष व २५० दिवस ( २०२५)तिलक वर्मा - २२ वर्ष व ७ दिवस ( २०२४ )देवदत्त पडिक्कल - २२ वर्ष व ९६ दिवस ( २०२२)यशस्वी जैस्वाल - २२ वर्ष व १२६ दिवस ( २०२४)अहमद शेहजाद - २२ वर्ष व १२७ दिवस ( २०१४)उन्मुक्त चंद - २२ वर्ष व २९५ दिवस ( २०१६).Arjun Tendulkar: ३ विकेट्सनंतर अर्जुनची १६० च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी! IPL मधील २३ कोटींच्या फलंदाजाला केले OUT; गोवा संघाचा दणदणीत विजय .१६ खेळाडूंनी यापूर्वी एका वर्षात तीन ट्वेंटी-२० शतकं झळकावली आहेत आणि वैभव त्यामध्ये सर्वात युवा आहे. हा विक्रम यापूर्वी तिलक वर्माच्या ( २२ वर्ष व १५ दिवस) नावावर होता. भारतीयांमध्ये विराट कोहली, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक व अभिषेक शर्मा यांच्यानंतर एका वर्षात ट्वेंटी-२०त तीन शतक करणारा वैभव हा सातवा फलंदाज ठरला..