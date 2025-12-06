Vaibhav Suryavanshi फ्लॉप ठरला अन् बिहारचा संघ हरला; Arjun Tendulkar संघाबाहेर, तरीपण गोवा संघ जिंकला

Vaibhav Suryavanshi failed to deliver as Bihar lost: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत शनिवारी वैभव सूर्यवंशी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या बिहार संघाला पराभत पत्करावा लागला. दुसरीकडे चांगली कामगिरी करणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरला ( Arjun Tendulkar) गोवा संघाने जम्मू काश्मीर विरुद्धच्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवले. वैभवचे अपयश बिहारला महागात पडले आणि त्यांना हैदराबादकडून हार पत्करावी लागली. तेच अर्जुनला बाहेर करणाऱ्या गोवा संघाने सहज विजय मिळवला..वैभव सूर्यवंशीच्या ११ धावा...हैदराबादविरुद्ध प्रथम फलंदाजीला आलेल्या वैभवला ११ चेंडूंत ११ धावा करता आल्या. तनय त्यागराजनने त्याची विकेट घेतली. बिहारकडून पियुष सिंगने ३४ धावांची खेळी केली, तर सातव्या क्रमांकावर आलेल्या बिपिन सौरभने १९ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारासह नाबाद ३१ धावा करून संघाला ८ बाद १३२ धावांपर्यंत पोहोचवले. हैदराबादच्या तनयने ३ विकेट्स घेतल्या..SMAT 2025: आयुष म्हात्रे गोलंदाजांवर पुन्हा बरसला! नाबाद अर्धशतकासह मुंबईला मिळवून दिला ५ वा विजय; अजिंक्य रहाणेनेही दिली साथ.हैदराबादचा सलामीवीर तन्मय अगरवालने ४१ चेडूंत ११ चौकार व १ षटकारासह ६७ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याला प्रग्यान रेड्डीच्या २९ धावांची साथ मिळाली आणि हैदराबादने १२.५ षटकांत ३ बाद १३४ धावा करून विजय मिळवला. बिहारच्या हिमांशू सिंगव अमोल यादव यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला..८ विकेट्स नावावर तरीही अर्जुन संघाबाहेरगोवा संघ आज सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत अर्जुन तेंडुलकरशिवाय खेळायला उतरला. जम्मू काश्मीरविरुद्धच्या सामन्यात गोवा संघात अर्जुनचे नाव नव्हते. त्याने मागील पाच सामन्यांत ८ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्या जागी शुभमन तारीला संधी दिली गेली. गोवा संघाने ७ विकेट्स राखून हा सामना जिंकला..५०००-५००-५००! Andre Russell ने ट्वेंटी-२० त नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; विंडीजच्या माजी खेळाडूची जगात भारी कामगिरी, KKR ला पश्चाताप.जम्मू-काश्मीरने शुभमन खजुरीया ( ४५), यावेर हसन ( ४८), कवल प्रीत सिंग ( ३०) व अब्दुल समद ( २२) यांच्या खेळीच्या जोरावर ७ बाद १६१ धावा केल्या. गोव्याच्या शुभम तारीने ३ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात गोवा संघाकडून कश्यप बाकळे ५९ आणि कर्णधार सूयश प्रभुदेसाईने ३८ चेडूंत नाबाद ५१ धावांची खेळी केली. ललित यादवने १३ चेंडूंत २४ धावा केल्या. गोवा संघाने १९ षटकांत ३ बाद १६७ धावांसह विजय पक्का केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.