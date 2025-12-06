Cricket

Vaibhav Suryavanshi फ्लॉप ठरला अन् बिहारचा संघ हरला; Arjun Tendulkar संघाबाहेर, तरीपण गोवा संघ जिंकला

Arjun Tendulkar was not included in Goa playing XI: बिहारचा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी अपेक्षेप्रमाणे चमकू शकला नाही. त्याच्या खराब कामगिरीचा फटका संपूर्ण संघाला बसला.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Suryavanshi failed to deliver as Bihar lost: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत शनिवारी वैभव सूर्यवंशी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या बिहार संघाला पराभत पत्करावा लागला. दुसरीकडे चांगली कामगिरी करणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरला ( Arjun Tendulkar) गोवा संघाने जम्मू काश्मीर विरुद्धच्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवले. वैभवचे अपयश बिहारला महागात पडले आणि त्यांना हैदराबादकडून हार पत्करावी लागली. तेच अर्जुनला बाहेर करणाऱ्या गोवा संघाने सहज विजय मिळवला.

