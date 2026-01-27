U19 World Cup : ४ चौकार अन् ४ षटकारांसह वैभव सूर्यवंशीने विक्रमी फिफ्टी झळकावली, पण मोठा शॉट मारण्याच्या नादात झाला आऊट

Vaibhav Suryavanshi Fifty in U19 India vs U19 Zimbabwe Match: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर सिक्स फेरीला सुरुवात झाली आहे. या फेरीतील भारताचा पहिला सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध बुलावायो येथे मंगळवारी (२७ जानेवारी) सुरू आहे. या सामन्यातही भारताचा स्टार युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Suryavanshi) आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. त्याने या सामन्यात विक्रमी अर्धशतकही (Half Century) केले. .U19 World Cup: भारत - पाकिस्तान सुपर सिक्समध्ये एकाच गटात, कधी होणार सामना? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.या सामन्यात झिम्बाब्वेने (U19 Zimbabwe) नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून (U19 India) ऍरॉन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यंवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. दोघांनी ४ षटकातच ४० धावांचा टप्पा संघाला पार करून दिला होता. मात्र ५ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर जॉर्जला पनाशे मझाईने बाद केले. जॉर्जने १६ चेंडूत २३ धावा केल्या. पण त्यानंतर वैभवला कर्णधार आयुष म्हात्रेची साथ मिळाली. एक बाजू आयुषने (Ayush Mhatre) सांभाळली असताना वैभवने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांवर आक्रमण केले. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारीही केली. याचदरम्यान, वैभवने ९ व्या षटकात २४ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे या स्पर्धेतील दुसरे अर्धशतक आहे. यापूर्वी त्याने बांगलादेशविरुद्धही ७२ धावांची खेळी केली होती..दरम्यान, वैभवच्या अर्धशतकानंतर ११ व्या षटकात तातेंदा चिमुगोरोने भारताला दुहेरी धक्के दिले. त्याने आधी आयुषला १९ चेंडूत २१ धावांवर असताना नाथानिएल एचलाबांगनाच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर वैभवलाही त्यानेच बाद केले. वैभव मिड-ऑफला मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण सिम्बाराशे मुडझेंगेरेरेने त्याचा झेल घेतला. वैभव ३० चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५२ धावांवर झाला. पण आयुष आणि वैभवच्या भागीदारीमुळे भारताने ११ व्या षटकातच १०० धावांचा टप्पा पार केला होता..वैभवचा विक्रमवैभवने २४ चेंडूत अर्धशतक झळकावल्याने त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावरील आयुष म्हात्रेची बरोबरी केली आहे. आयुषने न्यूझीलंडविरुद्ध २४ चेंडूत अर्धशतक केले होते. या यादीत अव्वल क्रमांकावर ऑस्ट्रेलियाचा विल मलाज्झुक आहे. त्याने जपानविरुद्ध फक्त २३ चेंडूत अर्धशतक केले होते. वैभवने यापूर्वी बांगलादेशविरुद्ध ३० चेंडूत अर्धशतक केले होते. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सर्वात जलद अर्धशतक२३ चेंडू - विल मलाज्झुक (ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध जपान)२४ चेंडू - आयुष म्हात्रे (भारत विरुद्ध न्यूझीलंड)२४ चेंडू - वैभव सूर्यवंशी (भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे)३० चेंडू - वैभव सूर्यवंशी (भारत विरुद्ध बांगलादेश)३२ चेंडूत - बेन मेयेस (इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड).U19 World Cup, IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी-आयुष म्हात्रे न्यूझीलंडविरुद्ध बरसले; भारताला फक्त १४ ओव्हरमध्येच मिळवून दिला विजय.सेमीफायनलमध्ये पोहचण्यासाठी...भारतासाठी झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना महत्त्वाचा आहे. जर हा सामना जिंकला, तर भारतासाठी सेमीफायनलमध्ये पोहचण्याचा मार्ग अत्यंत सोपा होईल. कारण भारतीय संघ या स्पर्धेत अद्याप अपराजित आहे. पण तरी भारताला पुढचा सामना पाकिस्तानविरुद्ध १ फेब्रुवारीला खेळायचा आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला सेमीफायनलमध्ये पोहोचायचे असेल, तर झिम्बाब्वेनंतर पाकिस्तानचा अडथळाही पार करावा लागणार आहे. सुपर सिक्समधील दोन्ही गटातून अव्वल दोन संघ सेमीफायनलमध्ये जाणार आहेत. भारतीय संघ त्यांच्या ग्रुपमध्ये पहिल्या दोन क्रमांकामध्ये सध्या स्थान टिकवून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.