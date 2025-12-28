Cricket

U19 IND vs SA: १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला टीम इंडियाचा कर्णधार; द. आफ्रिकेत नेतृत्व करताना घडवणार इतिहास

Vaibhav Suryavanshi to Lead India U-19 in South Africa: वैभव सूर्यवंशला १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच तो दक्षिण आफ्रिकेत इतिहास घडवणार आहे.
Summary

  • १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी भारतीय १९ वर्षांखालील संघाचा कर्णधार बनला आहे.

  • नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच तो दक्षिण आफ्रिकेत युवा भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल.

  • हा दौरा कर्णधार म्हणून त्याच्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.

