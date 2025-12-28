U19 IND vs SA: १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला टीम इंडियाचा कर्णधार; द. आफ्रिकेत नेतृत्व करताना घडवणार इतिहास

१४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी भारतीय १९ वर्षांखालील संघाचा कर्णधार बनला आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच तो दक्षिण आफ्रिकेत युवा भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल. हा दौरा कर्णधार म्हणून त्याच्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. .नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारताचा उदयोन्मुख खेळाडू वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) इतिहास घडवण्यास सज्ज आहे. स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा १४ वर्षांचा वैभव आता सर्वांना कर्णधाराच्या भूमिकेत दिसणार आहे. पुढच्या वर्षी म्हणजे १५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक स्पर्धा झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये होणार आहे. पण त्याआधी भारताच्या १९ वर्षांखालील भारतीय संघाला ३ ते ७ जानेवारी २०२६ दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करायचा असून या दौऱ्यात तीन वनडे सामने होणार आहेत. या वनडे मालिकेसाठीही शनिवारी (२७ डिसेंबर) भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाची घोषणा झाली असून वैभव सूर्यंवंशीकडे नेतृत्वाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. .Year Ender 2025 : वैभव सूर्यवंशीने गाजवले हे वर्ष! अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड, Google Search मध्ये अव्वल अन् राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित.१९वर्षांखालील भारतीय संघाचे नियमिक कर्णधारपद गेल्या काही काळापासून मुंबईचा आयुष म्हात्रे सांभाळत आहे, तर विहान मल्होत्रा उपकर्णधार राहिला आहे. मात्र हे दोघेही सध्या दुखापतग्रस्त आहेत. त्यामुळे हे दोघेही आगामी दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी उपलब्ध नाहीत. हे दोघेही संघात नसल्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी वैभवला कर्णधार करण्यात आले आहे, तर ॲरॉन जॉर्ज उपकर्णधार असेल..वैभव घडवणार इतिहासदरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेत १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी मैदानात उतरताच वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर मोठा विक्रम होणार आहे. तो १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे नेतृत्व करणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरणार आहे (Youngest India U19 Captain). यापूर्वी इतक्या लहान वयात कोणीही १९ वर्षांखालील भारताच्या संघाचे नेतृत्व केले नव्हते..भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौरा१९ वर्षांखालील भारतीय संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील तिन्ही वनडे सामने बेनोनीमधील विलोमूर पार्क येथे खेळवले जाणार आहेत. या मालिकेतील सामने अनुक्रमे ३, ५ आणि ७ जानेवारीदरम्यान खेळवले जाणार आहेत. ही मालिका आगामी विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी महत्त्वाची आहे. या मालिकेतून या स्पर्धेसाठी भारताचा संघ तयारी करेल.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की विश्वकरंडक स्पर्धेतून आयुष म्हात्रे आणि विहान मल्होत्रा भारतीय संघात पुनरागमन करतील आणि नेतृत्वाची जबाबदारीही पुन्हा हाती घेतील..Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचा टी-२० विश्वचषक संघात समावेश होणार? सर्वात मोठी अपडेट, कुणी केली मागणी?.दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी १९ वर्षांखालील भारतीय संघ: वैभव सूर्यवंशी (कर्णधार), ॲरॉन जॉर्ज (उपकर्णधार), वेदांद त्रिवेदी, अभिग्यान कुंडू, हर्वंश सिंग, आर. एस. अंबरिष, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, मोहम्मद इना, हेनिल पटेल, डी. दीपेश किशान, कुमार सिंग, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल आणि राहुल कुमार.१९ वर्षांखालील विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी भारतीय संघ: आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, ॲरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिग्यान कुंडू, हर्वंश सिंग, आर. एस. अंबरिष, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, मोहम्मद इनान, हेनिल पटेल. डी. दीपेश, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.