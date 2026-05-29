Vaibhav Sooryavanshi : वडिलांनी दिलेली मोलाची शिकवण, कायम जपणार... वैभवचा निर्धार; हृदयस्पर्शी विधानानं जिंकली मनं...

Vaibhav Suryavanshi memorable IPL 2026 moment: आयपीएल २०२६ मध्ये आपल्या फटकेबाजीने क्रिकेट विश्वाला चकित करणारा राजस्थान रॉयल्सचा (RR) 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. चालू हंगामात ६८० धावा कुटून Orange Cap आपल्या शिरपेचात खोवणारा १५ वर्षांचा वैभव क्वालिफायर-२ च्या सामन्यापूर्वी JioStar शी बोलत होता. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या (GT) मुकाबल्यापूर्वी त्याने आपला आयपीएल प्रवास, वडिलांची शिकवण आणि वैयक्तिक विक्रमांपेक्षा संघाच्या विजयाला देण्याबद्दलचे त्याचे विचार मांडले..२०२५ मधील आपल्या आयपीएल पदार्पणाची आठवण सांगताना वैभव म्हणाला, "लिलावाच्या वेळी मी दुबईतच होतो. राजस्थान रॉयल्सने मला संघात निवडल्यानंतर पहिला फोन टीम मॅनेजर रोमी भिंदर सरांचा आला. त्यांनी माझे अभिनंदन केले. माझ्या पहिल्याच आयपीएल सामन्यात मी पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला होता, तो क्षण माझ्यासाठी खूप खास होता. त्यानंतर अवघ्या तिसऱ्या सामन्यात मी शतक झळकावले, जो माझ्या कुटुंबासाठी अभिमानाचा क्षण होता.".वैयक्तिक मैलाच्या दगडांपेक्षा सांघिक कामगिरीला प्राधान्य देण्याबाबत वैभवने आपल्या वडिलांनी दिलेली मोलाची शिकवण शेअर केली. तो म्हणाला, "मी लहान असल्यापासून माझ्या वडिलांनी मला एकच गोष्ट सांगितली आहे, तुम्ही शतक, द्विशतक किंवा त्रिशतक केले आणि संघ हरला, तर त्या धावांना काहीच अर्थ नसतो. ते फक्त वैयक्तिक रेकॉर्डसाठी ठीक आहे. क्रिकेट हा सांघिक खेळ आहे. त्यामुळे जर मी १०० ऐवजी ८० धावा केल्या आणि माझा संघ जिंकला, तर ते ८० धावांचे योगदान माझ्यासाठी शतकापेक्षाही मोठे आहे. संघ जितका पुढे जाईल, तितक्या शतकांच्या संधी मला भविष्यात मिळत राहतील.".२०२६ चा आयसीसी अंडर-१९ वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी मैदानात उतरण्याबाबत तो म्हणाला, "हे सर्व माझ्या वडिलांमुळेच आहे. त्यांनी माझ्याकडून लहानपणापासून इतका सराव करून घेतला आहे की, एक दिवसही सराव केला नाही तर माझे आयुष्य थांबल्यासारखे वाटते. अंडर-१९ नंतर मला वन डे फॉरमॅटमधून थेट ट्वेंटी-२० मध्ये यायचे होते, त्यामुळे फॉरमॅट बदलानुसार खेळात सुधारणा करणे गरजेचे होते.".एकीकडे मैदानावर भल्याभल्या गोलंदाजांची झोप उडवणारा वैभव मैदानाबाहेर अजूनही एका लहान मुलासारखाच जगतो. "दोन-तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा मी घरी असायचो, तेव्हा रिकाम्या वेळेत कार्टून्स पाहायचो. आजही जेव्हा मला मानसिक शांतता हवी असते किंवा तणावमुक्त व्हायचे असते, तेव्हा मी माझ्या खोलीत आरामात बसून कार्टून्स पाहतो. यामुळे मला माझ्या घराची खूप आठवण येते," असे वैभवने हसत हसत सांगितले.