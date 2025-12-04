Arjun Tendulkar vs Vaibhav Suryavanshi : ४ चौकार ४ षटकार! वैभवची १८४च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी अन् अर्जुनची दोन षटकांत गोलंदाजी थांबवली; कुठे पाहाल ही मॅच?

SMAT 2025 Vaibhav Suryavanshi vs Arjun Tendulkar battle : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत वैभव सुर्यवंशी आणि अर्जुन तेंडुलकर ही दोन चर्चेत असणारी नावं समोरासमोर आली. कोलकाता येथे सुरू असलेल्या गोवा विरुद्ध बिहार या लढतीत वैभव-अर्जुन यामध्ये कोण बाजी मारेल, याची उत्सुकता होती. त्यामुळेच हा सामना कुठे पाहता येईल यासाठी क्रिकेट चाहत्यांची धडपड सुरू आहे. बिहारच्या वैभवने नेहमीप्रमाणे आक्रमक फलंदाजी केली आणि गोव्याच्या गोलंदाजांना हैराण केले. पण, दीपराज गावंकरने गोव्याला ही महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली..वैभवने मागील सामन्यात महाराष्ट्र संघाविरुद्ध नाबाद १०८ धावांची खेळी करून विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १४ वर्षांचा असताना तीन शतकं नावावर करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला होता. SMAT मध्ये या साम्यापूर्वी वैभवची कामगिरी काही खास झाली नव्हती. पण, या शतकाने त्याचा आत्मविश्वास वाढवला होता आणि त्याने आजही तसाच आक्रमक खेळ केला..SMAT 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या विकेटने मॅच फिरली, सर्फराज खानचे अर्धशतक व्यर्थ; संजू सॅमसनच्या संघाचा मुंबईवर विजय.दुसरीकडे अर्जुन तेंडुलकर गोवा संघासाठी सलामीवीर फलंदाज अन् गोलंदाज अशी दुहेरी भूमिका पार पाडतोय. त्याने मागील चार सामन्यांत ६ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि फलंदाजीतही योगदान दिले आहे. त्यामुळे वैभवचा आक्रमक खेळ तो कसा रोखतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण, यात वैभवने बाजी मारली....अर्जुनने पहिल्या षटकात टिच्चून मारा करताना वैभव व कर्णधार एस गानी यांना फक्त ५ धावा दिल्या. पण, त्यानंतर वैभवने अर्जुनच्या दुसऱ्या षटकात ११ धावा चोपल्या. या फटकेबाजीनंतर अर्जुनची २ षटकानंतर गोलंदाजी थांबवण्याचा निर्णय घेतला गेला. तेच कौशिक व्ही यानेही २ षटकांत १९ धावा दिल्या. दीपराज गावकरने सहाव्या षटकात बिहारला मोठा धक्का दिला..Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले .वैभव २५ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारासह ४६ धावांवर झेलबाद झाला. त्याने १८४ च्या स्ट्राईक रेटने ही फटकेबाजी केली. गानी ( १९) व आकाश राज ( २०) मैदानावर उभे आहेत आणि हे वृत्त लिहिले तेव्हा बिहारने ९.५ षटकांत १ बाद ८१ धावा केल्या होत्या. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण होत नाहीए, परंतु तुम्ही BCCI च्या संकेत स्थळावर स्कोरअरबोर्ड पाहू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.