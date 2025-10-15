Vaibhav Suryavanshi : ४,४,६.. उप कर्णधार म्हणून पहिल्याच रणजी सामन्यात वैभवची २८०च्या स्ट्राईक रेटने खेळी, केल्या इतक्या धावा

Vice-Captain Vaibhav Suryavanshi Ranji debut performance १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आज रणजी करंडक स्पर्धेत बिहार संघाचा उप कर्णधार म्हणून पहिलाच सामना खेळला. अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या या लढतीत वैभवने पहिल्या चार चेंडूंत दोन चौकार व एक षटकार खेचून इरादा दाखवून दिला. त्याने ५ चेंडूंत २८०च्या स्ट्राईक रेटने १४ धावा केल्या. याब नियाच्या पाचव्या चेंडूवर यशस्वीचा त्रिफळा उडाला. अरुणाचल प्रदेशचा पहिला डाव १०५ धावांवर गुंडाळल्यानंतर बिहारने पहिल्या दिवशी २ बाद २८३ धावा करताना १७८ धावांची आघाडी घेतली आहे..सूर्यवंशीचा सलामीचा जोडीदार अर्णव किशोरने ७० चेंडूंत ९ चौकार व १ षटकारासह ५२ धावांची खेळी केली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या आयुष लोहरुकाने १६३ चेंडूंत २६ चौकार व १ षटकारासह नाबाद १५५ धावा केल्या आहेत आणि त्याच्यासोबतीला कर्णधार एस गानी ५६ धावांवर खेळतोय.तत्पूर्वी, अरुणाचल प्रदेशचा पहिला डाव ३२.३ षटकांत १०५ धावांवर गडगडला. मध्यमगती गोलंदाज साकिब हुसैनने ११.३ षटकांत ४१ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या. अमोल यादवने दोन फलंदाजांना माघारी पाठवले. .Ranji Trophy: ५ विकेट्स १८ धावांवर पडल्या, पण ऋतुराज गायकवाड लढला, शतकाची थोडक्यात हुलकावणी; महाराष्ट्राचे दमदार पुनरागमन.वैभव सूर्यवंशीने २०२३-२४ च्या रणजी करंडक स्पर्धेत वयाच्या १२ व्या वर्षी पदार्पण केले होते. त्यानंतर १३व्या वर्षी इंडियन प्रीमिअर लीगचे करार घेणारा तो सर्वात युवा खेळाडू ठऱला होता. राजस्थान रॉयल्सने त्याला करारबद्ध केले होते. इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेलेल्या भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा तो सदस्य होता आणि त्याने हे दोन्ही दौरे गाजवले. राजस्थान रॉयल्सकडून त्याने ३५ चेंडूंत शतक झळकावले आणि ट्वेंटी-२०त शतक झळकावणारा तो युवा फलंदाज ठरला होता. .वैभव सूर्यवंशी बिहारकडून रणजी करंडक स्पर्धेचे संपूर्ण पर्व खेळण्याची शक्यता कमी आहे. तो पुढील वर्षी झिम्बाब्वे व नामिबिया येथे होणाऱ्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघाचा सदस्य आहे. .Ohh Shit...! पाकिस्तान संघाचा टीम इंडियाला सर्वात मोठा धक्का, दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले अन् शुभमनची डोकेदुखी वाढवली.बिहारचा संघ - सकिबुल गानी, वैभव सूर्यवंशी, पियुष कुमार सिंग, भास्कर दुबे, अर्णव किशोर, आयुष लोहारुका, बिपिन सौरभ, अमोल यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंग, सचिन कुमार सिंग, हिमांशू सिंग, खालिद आलम, सचिन कुमार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.