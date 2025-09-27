पोरगा ऐकत नसतो! Vaibhav Suryavanshi ने मोडला पाकिस्तानच्या बाबर आझमचा विक्रम; १४व्या वर्षी मोठा पराक्रम

Vaibhav Suryavanshi surpasses Babar Azam Youth ODI record : भारताचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशीने युवा वन डे क्रिकेटमध्ये आणखी एक मोठा पराक्रम केला आहे. १६ किंवा त्याहून कमी वयात युवा वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये वैभव जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे आणि त्याने पाकिस्तानच्या बाबर आझमचा विक्रम मोडला आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात वैभवला १६ धावा करता आल्या असल्या तरी त्याच्या नावावर मोठा पराक्रम नोंदवला गेला. .वैभव सूर्यवंशीने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील पहिल्या दोन वन डे सामन्यांत ३० व ७० धावांची खेळी केली. भारताने ही मालिका ३-० अशी जिंकली. तिसऱ्या सामन्यात वैभवने दोन खणखणीत षटकार मारले, परंतु त्याची खेळी १६ धावांवर संपुष्टात आली. कर्णधार आयुष म्हात्रेही चार धावांवर बाद झाला..IND U19 vs AUS U19: ११ चेंडूंत ५६ धावा! वैभव सूर्यवंशीची ऑस्ट्रेलियात वादळी फटकेबाजी, विहान मल्होत्रासह कागारूंना दिला चोप.वैभवने आतापर्यंत ११ वन डे इनिंग्जमध्ये ५०.५४च्या सरासरीने ५५६ धावा केल्या आहेत. यामध्ये ४३ षटकारांचा समावेश आहे आणि युवा वन डे क्रिकेट इतिहासात ही सर्वाधिक षटकारांची संख्या आहे. त्याने भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा कर्णधार उन्मुक्त चंद याचा विक्रम मोडला..Most Runs In Youth ODIs At 16 Or Lowerहसन रझा - ७२७ धावावैभव सूर्यवंशी - ५५६ धावाबाबर आझम - ५५२ धावानजमूल होसैन शांतो - ५४६ धावाअहमद शाहजाद - ५१० धावा .IND vs SL : मन जिंकलंस सूर्या भाऊ! सामना संपल्यानंतर २२ वर्षीय खेळाडूकडे गेला अन्... मनाला स्पर्श करणारा दीड मिनिटाचा Video .हसन रझाने १९९७-९८ मध्ये युवा वन डे सामन्यांत सर्वाधिक धावा केल्या होत्या आणि वैभवला त्याचाही विक्रम मोडण्याची संधी आहे. ऑस्ट्रेलियात युवा वन डेत अर्धशतक झळकावणारा वैभव हा सर्वात युवा क्रिकेटपटू ठरला आणि त्याने रझाचा विक्रम मोडला. १४ वर्ष व १८१ दिवसांचा असताना त्याने हा पराक्रम केला होता. युवा वन डे क्रिकेट इतिहासात तो चौथ्या क्रमांकावर आहे. वैभवच्या आधी सर्फराज खान याने १६ वर्षांच्या आत असताना युवा वन डेत ३०८ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.