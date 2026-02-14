गेल्या आठवड्यात वर्ल्ड कप जिंकला, आता दहावीची परीक्षा देणार वैभव सूर्यवंशी

अंडर २९ क्रिकेट वर्ल्ड कपमध्ये तुफान फटकेबाजी केलेला भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आता मैदानानंतर शाळेच्या परीक्षेला सामोरं जाणार आहे. वैभव सूर्यवंशीची १७ फेब्रुवारीपासून दहावीची परीक्षा सुरू होणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाला अंडर १९ क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका वैभव सूर्यवंशीने गेल्याच आठवड्यात पार पाडली. यानंतर आता तो दहावीच्या परीक्षेचा पेपर देणार आहे. क्रिकेटचं मैदान गाजवल्यानंतर अभ्यासाच्या मैदानात त्याची परीक्षा असणार आहे..समस्तीपूरमधील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्राचार्यांकडून वैभव सूर्यवंशी परीक्षा देणार असल्याचं सांगण्यात आलंय. त्याचं हॉल तिकीटही जारी केलं आहे. शाळा प्रशासनाने स्पष्ट केलं की, वैभवने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचं नाव उचांवलं असलं तरी यासाठी परीक्षा केंद्रावर त्याला विशेष वागणूक किंवा सूट दिली जाणार नाही. दहावीची परीक्षा आता सुरू होत आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना जी सुरक्षा आणि सुविधा असते तीच वैभवसाठी असणार आहे असंही प्राचार्यांकडून सांगण्यात आलं आहे..T20 World Cup : कदाचित नवा चेंडू टाकेन; पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याबाबत वरुण चक्रवर्तीचे भाष्य.वैभव सूर्यवंशीने झिम्बॉब्वेतील हरारे इथं झालेल्या अंतिम सामन्यात इंग्लडविरुद्ध फक्त ८० चेंडूत १७५ धावांची अविश्वसनिय खेळी साकारली होती. या डावात त्यानं १५ चौकार आणि १५ षटकारांची आतषबाजी केली. एका डावात सर्वाधिक षटकारांचा विक्रमही त्याने केला. एकूण स्पर्धेत वैभव सूर्यवंशीने ३० षटकार मारले. यासह त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या डेवाल्ड ब्रेविसचा विक्रम मोडला. वर्ल्ड कपमध्ये त्यानं एकूण ३९ धावा केल्या..अंडर १९ वर्ल्ड कपसह आयपीएलमध्येही वैभव सूर्वयंशीने कमाल केलीय. त्याला राजस्थान रॉयल्सने १.१ कोटी रुपये मोजून संघात घेतलं होतं. त्यानं गुजरात टायटन्स विरुद्ध शतक झळकावत सर्वात कमी वयाचा शतकवीर होण्याचा मान पटकावला होता. सय्यद मुश्ताक अली, विजय हजारे ट्रॉफी या स्पर्धातही कमी वयात शतक झळकावलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.