Cricket

Ranji Trophy : ३८ चेंडूंत १५४ धावा! Vaibhav Suryavashi च्या सहकाऱ्याने ठोकले द्विशतक; बिहारी पोरगा पेटला, एकहाती भाव खाऊन गेला

AYUSH LOHARUKA SCORES DOUBLE CENTURY : रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये बिहारच्या आयुष लोहरूकाने तब्बल द्विशतक ठोकत धमाका केला आहे. अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात त्याने २२६ धावांची तुफानी खेळी केली.
Ayush Loharuka celebrates his double century

Ayush Loharuka celebrates his double century

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ayush Loharuka scores 226 runs for Bihar in Ranji Trophy 2025-26 : १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला उप कर्णधार म्हणून पहिल्याच रणजी सामन्यात काही खास कामगिरी करता आली नाही. बिहारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वैभवला अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या लढतीत पहिल्या डावात फक्त १४ धावा करता आल्या. त्याने ५ चेंडूंत २८० च्या स्ट्राईक रेटने या धावा केल्या होत्या. याच सामन्यात वैभवचा सहकारी आयुष लोहरुकाने द्विशतकी खेळी केली. त्याला अनविर किशोर, एस गानी, बिपिन सौरभ यांच्या अर्धशतकांची साथ मिळाली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Ranji Trophy
cricket news today
Vaibhav Suryavanshi
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com