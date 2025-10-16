Ranji Trophy : ३८ चेंडूंत १५४ धावा! Vaibhav Suryavashi च्या सहकाऱ्याने ठोकले द्विशतक; बिहारी पोरगा पेटला, एकहाती भाव खाऊन गेला

Ayush Loharuka scores 226 runs for Bihar in Ranji Trophy 2025-26 : १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला उप कर्णधार म्हणून पहिल्याच रणजी सामन्यात काही खास कामगिरी करता आली नाही. बिहारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वैभवला अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या लढतीत पहिल्या डावात फक्त १४ धावा करता आल्या. त्याने ५ चेंडूंत २८० च्या स्ट्राईक रेटने या धावा केल्या होत्या. याच सामन्यात वैभवचा सहकारी आयुष लोहरुकाने द्विशतकी खेळी केली. त्याला अनविर किशोर, एस गानी, बिपिन सौरभ यांच्या अर्धशतकांची साथ मिळाली..अरुणाचल प्रदेशचा पहिला डाव ३२.३ षटकांत १०५ धावांवर गडगडला. मध्यमगती गोलंदाज साकिब हुसैनने ११.३ षटकांत ४१ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या. अमोल यादवने दोन फलंदाजांना माघारी पाठवले. त्यानंतर वैभवकडून आक्रमक फटकेबाजीची अपेक्षा होती आणि त्याने पहिल्या चार चेंडूंत दौन चौकार व १ षटकार खेचलाही. पण, नियाने पाचव्या चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडवला. यानंतर अर्णव आणि आयुष या जोडीने दुसऱ्या विकेटसाठी १५२ धावांची भागीदारी केली..Ishan Kishan Century: १५ चौकार, ६ षटकार! कर्णधार इशान किशनचे थोडक्यात हुकले द्विशतक, टीकाकारांना दिले उत्तर... .अर्णव ७० चेंडूंत ९ चौकार व १ षटकारासह ५२ धावांवर माघारी परतला. आयुषला मग कर्णधार गानीची साथ मिळाली. या दोघांनी १८१ चेंडूंत १३६ धावांची वादळी भागीदारी केली. गानी ५९ धावांवर माघारी परतल्यानंतर आयुषने यष्टिरक्षक-फलंदाज बिपिन सौरभवसह १३६ चेंडूंत १०४ धावा जोडल्या. यावेळी आयुषला माघारी जावे लागले. डोरियाने त्याची विकेट घेतली. .आयुषने २४७ चेंडूंत २२६ धावा चोपल्या आणि यामध्ये ३७ चौकार व १ षटकार अशा ३८ चेंडूंत १५४ धावांचा पाऊस पाडला होता. बिपिनही ७८ चेंडूंत ५२ धावांवर बाद झाला. अरुणाचल प्रदेशच्या पहिल्या डावातील १०५ धावांच्या प्रत्युत्तरात बिहारने ५ बाद ४५९ धावा करून ३५४ धावांची आघाडी घेतली आहे. .प्रताप ( १३) व सचिन कुमार सिंग ( ३५ ) मैदानावर उभे आहेत. अरुणाचल प्रदेशकडून डोरिया, मोहित, तेची नेरी, अभिनव सिंग व निया यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .Virat Kohli Cryptic Post: खरा पराभव तेव्हाच होतो, जेव्हा...; विराटच्या पोस्टने सारे चक्रावले, गौतम गंभीरच्या 'त्या' सूचक इशाऱ्याला दिले उत्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.