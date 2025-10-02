INDU19 vs AUSU19: वैभव सूर्यवंशीचे तीन मोठे विक्रम अन् भारताच्या 'यंगिस्तान'ने ऑस्ट्रेलियाला कसोटीत डावाने हरवले

India U19 vs Australia U19 Marathi cricket updates : भारताच्या १९ वर्षांखालील युवा संघाने यजमान ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रातच पराभूत केले. ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावातील २४३ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने ४२८ धावा चोपल्या. त्यानंतर पुन्हा फलंदाजीला आलेल्या ऑस्ट्रेलियाचा डाव १२७ धावांवर गुंडाळला गेला. भारताने हा सामना एक डाव व ५८ धावांनी जिंकून दोन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. वेदांत त्रिवेदी व वैभव सूर्यवंशी यांनी शतक झळकावून मॅच भारताच्या बाजूने झुकवली. त्यानंतर दीपेश डी, किशन कुमार व खिलान पटेल यांची साथ मिळाली..ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात दीपेश डी याने ४५ धावांत ५ विकेट्स घेऊन मोठा धक्का दिला. किशन कुमारने ४८ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या, तर अमनजोत सिंग व खिलान पटेल यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला. त्यांच्याकडून स्टीव्ह हॉगनने ९२ धावांची खेळी केली..IND vs WI 1st Test Live: W,W,W! मोहम्मद सिराजने 'सापळा' रचला, ब्रेंडन किंगचा उडवला त्रिफळा! विंडीजला चार धक्के, Video .प्रत्युत्तरात वैभव सूर्यवंशीने ८६ चेंडूंत ९ चौकार व ८ षटकारांसह ११३ धावांची खेळी केली. त्याला वेदांत त्रिवेदीने १९२ चेंडूंत १९ चौकारांसह १४० धावांची खेळी करून उत्तम साथ दिली. वैभव व वेदांत यांनी १३७ चेंडूंत १५२ धावांची भागीदारी केली. अभिग्यान कूंडू व वेंदांत यांनी ८८ चेंडूंत ५८ धावा जोडल्या. भारताने ४२८ धावा उभ्या केल्या..ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला. दीपेश डी ( ३-१६) व खिलान पटेल ( ३-१९) यांनी कांगारूंना धक्के दिले. किशन कुमार व अनमोलजित सिंग यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेताना ऑस्ट्रेलियाचा डाव ४९.३ षटकांत १२७ धावांवर गुंडाळला. ऑस्ट्रेलियाकडून आर्यन शर्माने ४३ धावांची खेळी केली. भारताने एक डाव व ५८ धावांनी मॅच जिंकली. .IND vs WI 1st Test Live: बॅटच्या 'फुगीर' भागाने केला घात, जॉन कॅम्बेल नाट्यमयरित्या बाद; जसप्रीत बुमराहच्या चेंडूवर असं काय घडलं?.वैभव सूर्यवंशी हा युवा कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताकडून सर्वाधिक १५ षटकार खेचणारा फलंदाज ठरला. यापूर्वी हा विक्रम आयुष म्हात्रेच्या ( ९) नावावर होता.वैभवने युवा कसोटीत सर्वाधिक १३ षटकारांचा बार्टलेटचा विक्रमही मोडला आहे. भारतीय फलंदाजाने आतापर्यंत १५ षटकार खेचले आहेत.वैभव सूर्यवंशीने एका डावात सर्वाधिक ८ षटकारांचा विक्रमही नावावर केला. हा विक्रम आधी रंगालियाच्या ( ६) नावावर होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.