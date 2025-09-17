Varun Chakaravarthy मुळे आता T20I क्रिकेटमध्ये भारताचं राज्य! ICC नेही दखल घेत दिली दाद; हार्दिक, अभिषेकमुळे वाढला मान

भारताचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती ICC T20I क्रमवारीत नंबर वन गोलंदाज ठरला.तो या यादीत अव्वल स्थान मिळवणारा तिसरा भारतीय गोलंदाज ठरला; याआधी बुमराह व बिश्नोई अव्वल होते.वरुणने न्यूझीलंडचा जेकब डफी, विंडीजचा अकील होसेन व ऑस्ट्रेलियाचा अॅडम झम्पा यांना मागे टाकले..Indian bowler crowned ICC No.1 in ICC Men's T20I Player Ranking: भारतीय संघाचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ( ICC) ट्वेंटी-२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत नंबर वन गोलंदाज ठरला. ट्वेंटी-२० गोलंदाजांमध्ये अव्वल क्रमांक पटकावणारा तो तिसरा भारतीय ठरला. यापूर्वी जसप्रीत बुमराह व रवी बिश्नोई यांनी हा मान पटकावला आहे. ३४ वर्षीय गोलंदाजाने सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना न्यूझीलंडच्या जेकब डफीकडून अव्वल स्थान हिसकावला. त्याने यासह वेस्ट इंडिजच्या अकील होसेन व ऑस्ट्रेलियाच्या अॅडम झम्पालाही मागे टाकले. .या वर्षाच्या सुरूवातील वरूणने इंग्लंडविरुद्ध पाच विकेट्स घेतल्या होत्या आणि आशिया चषक स्पर्धेतही तो चांगली गोलंदाजी करतोय. त्याला दोन सामन्यात दोन विकेट्स घेता आल्या असल्या तरी त्याची इकॉनॉमी चांगली आहे. यूएईविरुद्ध त्याने ४ धावा देताना १ विकेट, तर पाकिस्तानविरुद्ध २४ धावांत १ विकेट घेतली होती. ताज्या क्रमवारीत वरुण तीन स्थान वर सरकला आहे. इंग्लंडचा आदिल राशीद तीन स्थान घसरून पाचव्या क्रमांकावर गेला आहे. .IND A vs AUS A: ऑसी फलंदाजाचे दमदार शतक, २२ चेंडूंत ९६ धावांचा पाऊस! सातव्या क्रमांकावर येऊन भारतीय गोलंदाजांना धुतले.श्रीलंकेच्या नुवान तुषारा सहा स्थानांच्या सुधारणेसह सहाव्या क्रमांकावर आला आहे, तर पाकिस्तानचा सुफियान मुकमी ११ व्या, अब्रार अहमद १६व्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. भारताचा फिरकीपटू कुलदीप यादव १६ स्थानांची झेप घेत २३ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. .फलंदाजीत भारताचा अभिषेक शर्मा अव्वल स्थानावर कायम आहे. त्याने पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमक ३१ धावा केल्या होत्या आणि त्यामुळे त्याची अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत झाली आहे. इंग्लंडचा सलामीवीर फिल सॉल्ट व जॉस बटरल एक स्थान वर सरकून अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत. भारताच्या तिलक वर्माची दोन स्थानांची घसरण झाली आहे आणि तो चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. सूर्यकुमार यादवलाही ( ७) एका स्थानाचा धक्का बसला आहे. यशस्वी जैस्वाल १३ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. .Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराह पुढची मॅच नाही खेळणार; महत्त्वाचे अपडेट्स, IND vs OMN सामन्यात Playing XI कशी असणार?.अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये हार्दिक पांड्याने अव्वल स्थान कायम राखले आहे. अफगाणिस्तानचा मोहम्मद नबी दुसऱ्या, तर झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वरुण चक्रवर्ती नंबर वन गोलंदाज झाल्यामुळे आता T20I च्या तिन्ही विभागात भारताचे राज्य प्रस्थापित झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.