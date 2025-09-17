Cricket

Varun Chakaravarthy मुळे आता T20I क्रिकेटमध्ये भारताचं राज्य! ICC नेही दखल घेत दिली दाद; हार्दिक, अभिषेकमुळे वाढला मान

ICC latest T20I rankings Asia Cup 2025 update : भारतीय फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती याने आशिया कप २०२५ मधील कामगिरीच्या जोरावर आयसीसीच्या ताज्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल गोलंदाजाचा मान मिळवला आहे.
Varun Chakaravarthy has become the No.1 ranked T20I bowler in the ICC Men’s Player Rankings

Summary

  • भारताचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती ICC T20I क्रमवारीत नंबर वन गोलंदाज ठरला.

  • तो या यादीत अव्वल स्थान मिळवणारा तिसरा भारतीय गोलंदाज ठरला; याआधी बुमराह व बिश्नोई अव्वल होते.

  • वरुणने न्यूझीलंडचा जेकब डफी, विंडीजचा अकील होसेन व ऑस्ट्रेलियाचा अॅडम झम्पा यांना मागे टाकले.

Indian bowler crowned ICC No.1 in ICC Men's T20I Player Ranking: भारतीय संघाचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ( ICC) ट्वेंटी-२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत नंबर वन गोलंदाज ठरला. ट्वेंटी-२० गोलंदाजांमध्ये अव्वल क्रमांक पटकावणारा तो तिसरा भारतीय ठरला. यापूर्वी जसप्रीत बुमराह व रवी बिश्नोई यांनी हा मान पटकावला आहे. ३४ वर्षीय गोलंदाजाने सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना न्यूझीलंडच्या जेकब डफीकडून अव्वल स्थान हिसकावला. त्याने यासह वेस्ट इंडिजच्या अकील होसेन व ऑस्ट्रेलियाच्या अॅडम झम्पालाही मागे टाकले.

