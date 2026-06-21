India Squad Change: भारताच्या T20I संघात अचानक बदल! स्टार खेळाडू अचानक संघातून बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण

India Tour of Ireland 2026: भारताच्या टी२० संघाने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर अद्याप एकही टी२० मालिका खेळलेली नाही. या विश्वविजयानंतर पहिल्यांदा भारताचा टी२० संघ आता मैदानात उतरण्यास सज्ज झाला आहे. विशेष म्हणजे टी२० संघात काही मोठे बदल झाले आहेत. भारताच्या टी२० संघाच्या नेतृत्वाची धूरा आता श्रेयस अय्यर सांभाळणार आहे, तर तिलक वर्मा उपकर्णधार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताचा टी२० संघ (India T20I Squad) पहिला परदेशी दौरा आयर्लंडचा करणार आहे. पण असे असतानाच भारतीय टी२० संघाला धक्का बसला आहे..India ODI Squad: भारताचा वनडे संघ जाहीर! इंग्लंड दौऱ्यातून शतक करणाऱ्या जैस्वालला डच्चू, तर विराट कोहलीबाबत काय झाला निर्णय?.आयर्लंडमध्ये जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात भारताला दोन टी२० सामने खेळायचे आहेत. यामालिकेपासून भारताच्या टी२० संघाची २०२८ मध्ये होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिकसाठीची तयारी सुरू होईल. तसेच इंग्लड दौऱ्यामध्ये होणाऱ्या टी२० मालिकेची तयारी म्हणूनही आयर्लंड दौऱ्याकडे पाहिले जात आहे..भारताचा मिस्ट्री स्पिनर म्हणून ओळखला जाणारा वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) आयर्लंड विरुद्धच्या टी२० मालिकेतून बाहेर झाला आहे. बीसीसआयने माहिती दिली आहे की वरुण चक्रवर्तीला आयपीएल २०२६ दरम्यान डावा पावलाला दुखापत झाली होती. या दुखापतीतून तो सावरण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात आहे. सध्या तो बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) येथे रिहॅब करत आहे. त्यामुळे तो आयर्लंड दौऱ्यात होणाऱ्या टी२० मालिकेतून बाहेर झाला आहे. भारताने त्याच्या बदली खेळाडूची घोषणा केलेली नाही. चक्रवर्ती इंग्लंड दौऱ्यात १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या टी२० मालिकेतून पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे..भारतीय संघाला आयर्लंडविरुद्धचे दोन्ही वनडे सामने बेलफास्टमध्ये खेळायचे आहेत. हे सामने अनुक्रमे २६ आणि २८ जून रोजी खेळवले जातील. दोन्ही सामन्यांना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरुवात होणार आहे. या मालिकेतून १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीही भारतासाठी पदार्पण करण्याची शक्यता आहे..IND vs AFG: यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक अन् मग विजयी षटकार... भारताचा अफगाणिस्तानला व्हाईटवॉश.आयर्लंडदौऱ्यासाठी भारताचा टी२० संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.