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India Squad Change: भारताच्या T20I संघात अचानक बदल! स्टार खेळाडू अचानक संघातून बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण

Injury Blow for India: भारतीय संघ आता आयर्लंड दौऱ्यावर टी२० मालिका खेळणार आहे. पण या दौऱ्यापूर्वीच भारताला मोठा धक्का बसला असून स्टार खेळाडू संघातून बाहेर झाला आहे.
Varun Chakravarthy Ruled Out of Ireland T20I Series

Varun Chakravarthy Ruled Out of Ireland T20I Series

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Tour of Ireland 2026: भारताच्या टी२० संघाने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर अद्याप एकही टी२० मालिका खेळलेली नाही. या विश्वविजयानंतर पहिल्यांदा भारताचा टी२० संघ आता मैदानात उतरण्यास सज्ज झाला आहे. विशेष म्हणजे टी२० संघात काही मोठे बदल झाले आहेत.

भारताच्या टी२० संघाच्या नेतृत्वाची धूरा आता श्रेयस अय्यर सांभाळणार आहे, तर तिलक वर्मा उपकर्णधार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताचा टी२० संघ (India T20I Squad) पहिला परदेशी दौरा आयर्लंडचा करणार आहे. पण असे असतानाच भारतीय टी२० संघाला धक्का बसला आहे.

Varun Chakravarthy Ruled Out of Ireland T20I Series
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