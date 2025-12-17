ICC T20I Rankings: वरूण चक्रवर्थीने मोडला पाकिस्तानी गोलंदाजाचा विक्रम; आता टार्गेटवर शाहिद आफ्रिदी...

Varun Chakravarthy No 1 bowler ICC T20I rankings: भारताचा फिरकीपटू वरूण चक्रवर्थी याने आयसीसी ट्वेंटी-२० गोलंदाजांच्या क्रमावरीतील अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली आहे. त्याने कारकीर्दितील सर्वाधिक रेटींग गुणांची कमाई करताना पाकिस्तानी गोलंदाज शादाब खान याला मागे सोडले आहे आणि आता त्याला शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम खुणावतोय. वरूण चक्रवर्थीने सध्या सुरू असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सलग तिसऱ्या सामन्यात दोन विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे त्याच्या रेटींग गुणांत भर पडली आणि तो ८१८ गुणांसह अव्वल स्थानी कायम आहे. .वरूणने तीन सामन्यांत सहा विकेट्स घेतल्या आहेत आणि धर्मशाला येथील सामन्यात त्याने ११ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. तो सामना भारताने ७ विकेट्स राखून जिंकताना मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. वरूणने या कामगिरीसह दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या न्यूझीलंडच्या जेकब डफी ( ६९९) याच्याविरुद्धची आघाडी ११९ गुणांनी वाढवली आहे. त्यासह ३४ वर्षीय भारतीय गोलंदाज सर्वोत्तम रेटींग गुण असलेल्या ट्वेंटी-२० गोलंदाजांमध्ये अव्वल १० मध्ये स्थान पटकावले आहे..तू भाई अपना काम कर...! Steve Smith सोबत 'राड्या'चा किस्सा रोहित शर्माने मजेशीर अंदाजात सांगितला; ०.४९ सेकंदाचा भन्नाट Video.Highest bowler ratings - Men's T20Iउमर गुल ( पाकिस्तान) - ८६५ रेटींगसॅम्युअल बद्री ( वेस्ट इंडीज) - ८६४ रेटींगडॅनिएल व्हिटोरी ( न्यूझीलंड ) - ८५८ रेटींगसुनील नरीन ( वेस्ट इंडिज ) - ८३२ रेटींगरशाीद खान ( अफगाणिस्तान) - ८२८ रेटींगतब्रेझ शम्सी ( द. आफ्रिका) - ८२७ रेटींगशाहिद आफ्रिदी ( पाकिस्तान )- ८२२ रेटींगवरूण चक्रवर्थी ( भारत ) - ८१८ रेटींगशादाब खान ( पाकिस्तान ) - ८११ रेटींगवनिंदू हसरंगा ( श्रीलंका) - ८०९ रेटींग.भारताचा आणखी एक गोलंदाज अर्शदीप सिंग यानेही चार स्थानांच्या सुधारणेसह १६व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. मागील सामन्यात त्याने प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकला होता. दक्षिण आफ्रिकेचा मार्को यान्सेन ( १४ स्थानाच्या सुधारणेसह २५ वा क्रम), लुंगी एनगिडी ( ११ स्थानांच्या सुधारणेसह ४४ वा क्रम) यांनाही बढती मिळाली आहे..Yashasvi Jaiswal Hospitalized : यशस्वी जैस्वालची तब्येत बिघडली; पुण्यातील रुग्णालयात तातडीने करावं लागलं भरती; कशी आहे प्रकृती?.फलंदाजांच्या क्रमवारीत आता भारताचे दोन खेळाडू अव्वल पाचमध्ये आहेत. तिलक वर्मा दोन स्थानांच्या सुधारणेसह चौथ्या क्रमांकावर आला आहे, तर अभिषेक शर्माने त्याचे अव्वल स्थान कायम राखले आहे. आफ्रिकेचा एडन मार्करम ८ स्थान वर सरकून २९व्या तर क्विंटन डी कॉक १४ स्थानांच्या सुधारणेसह ४३ व्या क्रमांकावर आला आहे. पाकिस्तानचा सईम आयुब अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये अव्वल स्थानी कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.