Cricket

ICC T20I Rankings: वरूण चक्रवर्थीने मोडला पाकिस्तानी गोलंदाजाचा विक्रम; आता टार्गेटवर शाहिद आफ्रिदी...

Varun Chakravarthy breaks Pakistani bowler record: भारतीय फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती याने ICC पुरुष T20I गोलंदाज क्रमवारीत नवा इतिहास रचला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या T20I मालिकेत सातत्यपूर्ण कामगिरी करत वरुणने आपली No.1 स्थानावरील आघाडी आणखी मजबूत केली आहे.
Varun Chakravarthy strengthened his No.1 position in ICC T20I bowler rankings

Varun Chakravarthy strengthened his No.1 position in ICC T20I bowler rankings

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Varun Chakravarthy No 1 bowler ICC T20I rankings: भारताचा फिरकीपटू वरूण चक्रवर्थी याने आयसीसी ट्वेंटी-२० गोलंदाजांच्या क्रमावरीतील अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली आहे. त्याने कारकीर्दितील सर्वाधिक रेटींग गुणांची कमाई करताना पाकिस्तानी गोलंदाज शादाब खान याला मागे सोडले आहे आणि आता त्याला शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम खुणावतोय. वरूण चक्रवर्थीने सध्या सुरू असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सलग तिसऱ्या सामन्यात दोन विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे त्याच्या रेटींग गुणांत भर पडली आणि तो ८१८ गुणांसह अव्वल स्थानी कायम आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Ranking
cricket news today
Varun Chakravarthy
T20 Matches
Tilak Varma
Abhishek Sharma
Varun Chakravarthy ICC T20I Ranking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com