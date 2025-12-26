Cricket

Ohh Shit: रोहित शर्मा मॅच खेळत होता अन् 'तो' अचानक कोसळला; तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, पळापळ झाली अन् सर्वच घाबरले

Angkrish Raghuvanshi hospital update cricket: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५ मध्ये मुंबई विरुद्ध उत्तराखंड सामन्यादरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली. मुंबईचा युवा खेळाडू अंगकृष रघुवंशी मैदानात फिल्डिंग करत असताना अचानक कोसळला. क्षणार्धात मैदानातील वातावरण बदलले आणि सर्व खेळाडू तसेच प्रेक्षक चिंतेत पडले.
Mumbai player stretchered off vs Uttarakhand: रोहित शर्माचा ( Rohit Sharma) विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील खेळ पाहण्यासाठी जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर आज पुन्हा एकदा प्रचंड गर्दी जमली. पण, सकाळी स्टेडियम खचाखच प्रेक्षकांनी पूर्ण भरेपर्यंत रोहित गोल्डन डकवर बाद झाला होता. तरीही रोहितला क्षेत्ररक्षण करताना पाहण्यासाठी थांबलेल्या प्रेक्षकांना सायंकाळी अनपेक्षित घटना पाहावी लागली. मुंबईचा खेळाडू क्षेत्ररक्षण करताना मैदानावर कोसळला आणि काहीवेळ तो तसाच पडून राहिला. वैद्यकीय टीम धावली आणि तातडीने स्ट्रेचर मागवला गेला. खेळाडूला त्यावर उचलून ठेवले गेले आणि नजीकच्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले.

