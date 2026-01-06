Vijay Hazare Trophy: मुंबईचा रोमांचक विजय, पण महाराष्ट्र-विदर्भ पराभूत; सूर्यकुमार, जैस्वाल अपयशी, तर श्रेयस, रिंकू सिंग चमकले

Vijay Hazare Trophy Match Result : विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील (Vijay Hazare Trophy) मंगळवारचा दिवस महाराष्ट्रातील तिन्ही संघांसाठी रोमांचक ठरला. मुंबईने (Mumbai) शेवटच्या क्षणी विजय मिळवला, तर महाराष्ट्राला (Maharashtra) मात्र पराभवाचा सामना करावा लागला. विदर्भ संघही (Vidarbha) फार काही कमाल दाखवू शकला नाही, त्यांनाही पराभूत व्हावं लागलं. यादरम्यान, मंगळवारी विविध स्टार खेळाडू मैदानात होते. यातील काही खेळाडू चमकले, तर काहींसाठी हा दिवस फारसा खास ठरला नाही..Vijay Hazare Trophy: संजू सॅमसन स्वस्तात बाद झाला, पण विष्णू विनोदनं ठोकले १४ सिक्स; ऋतुराज गायकवाडच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.मुंबईचा थरारक विजयमुंबईने हिमाचल प्रदेशविरुद्ध ७ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. जयपूरला झालेला हा सामना पावसामुळे ३३-३३ षटकांचा करण्यात आला होता. या सामन्यात मुंबईने ३३ षटकात ९ बाद २९९ धावा करत हिमाचलसमोर ३०० धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवले होते. मुंबईकडून कर्णधार श्रेयस अय्यरने ५३ चेंडूत ८२ धावांची दमदार खेळी केली. तसेच मुशीर खाननेही ५१ चेंडूत ७३ धावा केल्या. मात्र मुंबईचे स्टार फलंदाज यशस्वी जैस्वाल (१५), सूर्यकुमार यादव (२४) आणि शिवम दुबे (२०) धावांवरच बाद झाले. हिमाचल प्रदेशकडून वैभव अरोरा आणि अभिषेक कुमार यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर हिमाचल प्रदेशने ३२.४ षटकात सर्वाबाद २९२ धावांपर्यंत मजल मारली. मात्र विजयपासून ते थोडक्यात दूर राहिले. हिमाचल प्रदेशकडून मुखराज मन (६४), अंकुश बैन्स (५३), मयंक डागर (६४) यांनी अर्धशतके केली. तसेच अमनप्रीत सिंगने २१ चेंडूत ४२ धावा केल्या. पण शेवटच्या षटकांमध्ये मुंबईच्या गोलंदाजांनी घेतलेल्या विकेट्समुळे हिमाचल प्रदेशला पराभवाचा सामना करावा लागला. मुंबईकडून गोलंदाजी करताना शिवम दुबेने ४ विकेट्स घेतल्या. साईराज पाटीलने २ विकेट्स घेतल्या. तुषार देशपांडे, शम्स मुलानी आणि मुशीर खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..महाराष्ट्राचा शेवटच्या क्षणी पराभवजयपूरलाच झालेल्या सामन्यात महाराष्ट्राला छत्तीसगढविरुद्ध ६ धावांनी लाजीरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला. पावसामुळे ३१ - ३१ षटकांचा करण्यात आलेल्या या सामन्यात महाराष्ट्राने नाणेफेक जिंकून छत्तीसगढला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. त्यामुळे प्रथम फलंदाजी करताना छत्तीसगढला २९ षटकात सर्वाद १६६ धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून आयुष पांडेने ४९ धावांची खेळी केली, तर विकल्प तिवारीने २२ धावा केल्या. पण बाकी कोणाला २० धावांचाही टप्पाही पार करता आला नाही. महाराष्ट्राकडून गोलंदाजी करताना प्रदीप धदे आणि विकी ओत्सवाल यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच राजवर्धन हंगारगेकर आणि सत्यजीत बच्छाव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यानंतर १६७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राचा सलामीवीर पृथ्वी शॉ याची विकेट २ धावांवरच बाद झाला, तसेच अंकित बावणेने १४ धावांवर परतला. मात्र अर्शिन कुलकर्णी आणि सिद्धेश वीर यांनी डाव सावरला. अर्शिनने या सामन्यातही चांगली कामगिरी करताना ६६ चेंडूत ६७ धावांची खेळी केली. सिद्धेश २३ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर ऋतुराजने आक्रमक फलंदाजी करत १५ चेंडूत २ चौकार आणि १ षटकारासह २२ धावा केल्या. पण त्यानंतर तो बाद झाला. रामकृष्ण घोषही ७ धावांवर माघारी परतला. निखिल नाईकही ६ धावांवर बाद झाला, तर विकी ओत्सवाल शून्यावर माघारी परतला. शेवटी महाराष्ट्राला ३१ षटकात ८ बाद १६० धावाच करता आल्या. सत्यजीत बच्छाव १२ धावांवर आणि राजवर्धन हंगारगेकर १ धावेवर नाबाद राहिला.छत्तीसगढकडून रवी किरणने ३ विकेट्स घेतल्या, तर अजय मंडलने २ विकेट्स घेतल्या. मोहित राऊत आणि विकल्प तिवारी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..अमन मोखाडेचं शतक, पण विदर्भाचा पराभवराजकोटमध्ये विदर्भ विरुद्ध उत्तर प्रदेश सामना झाला. या सामन्यात उत्तर प्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ५ बाद ३३९ धावा ठोकल्या होत्या. उत्तर प्रदेशकडून अभिषेक गोस्वामीने १०३ धावांची खेळी केली. तसेच तुफान फॉर्ममध्ये असलेल्या ध्रुव जुरेलने ५६ धावांची खेळी केली. प्रियम गर्गनेही ६७ धावांची खेळी केली. कर्णधार रिंकु सिंगने आक्रमक खेळताना ३० चेंडूत ५७ धावा केल्या. पण तो रिटायर्ड हर्ट होऊन मैदानातून बाहेर गेला. विदर्भाकडून गोलंदाजी करताना नचिकेत भुते, यश ठाकूर, पार्थ रेखाडे आणि हर्ष दुहे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?.त्यानंतर ३४० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विदर्भाचा डाव ५० षटकात ९ बाद २८५ धावांवरच संपला. त्यामुळे उत्तर प्रदेशने ५४ धावांनी विजय मिळवला. विदर्भाकडून अमन मोखाडेने ११७ चेंडूत १४७ धावा केल्या होत्या. त्याने १७ चौकार आणि २ षटकार मारले. त्याच्याशिवाय अक्षय वाडकरने नाबाद ५१ धावा केल्या. मात्र बाकी कोणीही खास काही करू शकले नाहीत. उत्तर प्रदेशकडून कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या, तर कार्तिक त्यागी आणि विपराज निगम यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. प्रशांत वीर आणि झिशान अन्सारी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.