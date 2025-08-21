Cricket

Vinod Kambli ची तब्येत आता कशी आहे, काय सुरू आहेत उपचार? भावाने दिले खरी माहिती

Vinod Kambli Health Update: विनोद कांबळीच्या प्रकृतीबद्दल त्याचा लहान भाऊ विरेंद्र कांबळीने माहिती दिली आहे. विनोद सध्या घरी असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
  • भारताचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी सध्या प्रकृतीच्या समस्यांमुळे चर्चेत आहे.

  • त्याच्या लहान भावाने दिलेल्या माहितीनुसार, विनोद अजून पूर्ण बरा झाला नसला तरी तो आजारांविरुद्ध लढत आहे.

  • त्याला चालताना आणि बोलताना त्रास होतो.

