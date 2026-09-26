Vinod Kambli ने ठाण्याच्या हॉस्पिटलमधून पोस्ट केला Video; प्रकृतीबाबत सांगायचं सोडून, काय बोलतोय ऐका; नेटकरी म्हणाले...

Vinod Kambli health update latest news: भारताचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी याच्या एका ताज्या व्हिडिओने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. तो वृद्धाश्रमात राहत असल्याचा दावा या व्हिडिओतून केला जात आहे. त्यामुळे चाहते त्याच्या प्रकृतीबद्दलही चिंतित झाले आहेत. मात्र, विनोद हा वृद्धाश्रमातील सुविधांची प्रशंसा करताना दिसतोय आणि तो भावूक झालेलाही दिसत आहे. मागच्यावेळेस विनोद भिवंडीच्या एका रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाला होता आणि त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली होती. आताही तो तंदुरुस्त दिसतोय, परंतु चाहत्यांना हा व्हिडीओ पाहून चिंता वाटतेय..विनोद कांबळी गेल्या काही काळापासून त्याच्या तब्येतीमुळे चर्चेत आहे. त्याच्या आर्थिक अडचणींबद्दलही बरीच चर्चा झाली आहे. या व्हिडिओत तो सांगतोय की, "मी सध्या निदानमध्ये आहे. येथील सर्व सुविधा खूप चांगल्या आहेत. स्वच्छता आणि इतर गोष्टी उत्कृष्ट आहेत. येथे राहताना, मी घरापासून दूर आहे असे मला कधीच वाटत नाही. येथील लोकांकडून मला खूप आदर मिळत आहे." या संपूर्ण व्हिडीओत विनोदने त्याच्या प्रकृतीबाबत काहीच सांगितले नाही. त्याचवेळी त्याच्या सोबत कुटुंबियही दिसत नाहीएत..त्याने भारतासाठी १७ कसोटी सामने खेळले आणि ५४ च्या सरासरीने १०८४ धावा केल्या. याच काळात त्याने चार शतकेही झळकावली. त्याला वन डे सामन्यांमध्ये अधिक संधी मिळाल्या, पण तो तितकी चांगली कामगिरी करू शकला नाही. कांबळीने १०४ सामन्यांमध्ये ३२ च्या सरासरीने २४७७ धावा केल्या, ज्यात केवळ दोन शतकांचा समावेश आहे..विनोद कांबळीचा हा व्हिडिओ समोर येताच इंटरनेटवर क्रिकेट फॅन्सची चिंता खूप वाढली आहे. एका नेटकऱ्याने कमेंट केली की, कांबळीने बरे होऊन समालोचन ( कॉमेंट्री) करावी. त्यातूनही भरपूर रुपये कमावता येतात. त्याने आयपीएलची कॉमेंट्री चांगल्या प्रकारे सांभाळावी.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.