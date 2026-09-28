Vinod Kambli Viral Video: विनोद कांबळी वृद्धाश्रमात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; नेमकं काय घडलं? पत्नी अँड्रियाने केला मोठा खुलासा

What Did Vinod Kambli’s Wife Andrea Hewitt Say?: भारताचा माजी खेळाडू विनोद कांबळी सध्या चर्चेत आहे. सध्या त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप जास्त व्हायरल होत आहे. यामध्ये विनोद कांबळी हा ठाण्यातील ‘निदान सेंटर फॉर एल्डर्ली केअर’ या वृद्धाश्रम आणि केअर सेंटरमध्ये राहत असल्याचं समोर आलं आहे..हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेकांना विनोद कांबळी वृद्धाश्रमात काय करतोय, असा प्रश्न पडला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला. यानंतर आता विनोद कांबळीच्या पत्नीने यावर खुलासा केला आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये यामध्ये तो बोलताना दिसत आहे, तो आपल्यावर सध्या उपचार सुरू असल्याचं सांगताना दिसत आहे..पत्नीने काय सांगितलं?व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर विनोद कांबळीची पत्नी अँड्रिया हेविट हिने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. केअर सेंटर किंवा हॉस्पिटलमधील अशा प्रकारचे खासगी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करणं चुकीचं असल्याचं तिने म्हटलं आहे..दरम्यान, विनोद कांबळीच्या मित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. तो उपचारासाठी किंवा गरजेनुसार या केअर सेंटरमध्ये जात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.विनोद कांबळी गेल्या काही काळापासून आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करत आहे. यापूर्वी त्याच्या मेंदूमध्ये रक्ताच्या गाठी झाल्याचंही समोर आलं होतं. त्यामुळे त्याच्या स्मरणशक्तीवर परिणाम झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे..Asian Games, Cricket: भारताच्या सुवर्णपदकाच्या शर्यतीला होणार सुरुवात! 'या' संघाविरुद्ध क्वार्टर-फायनलचा सामना, पाहा Schedule.मात्र, सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचं त्याच्या मित्रांकडून सांगण्यात आलं आहे. तो स्वतःच्या हाताने जेवण करतो आणि चालतो-फिरतो, अशीही माहिती समोर आली आहे.विनोद कांबळीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्याच्या तब्येतीबाबत अनेक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचं कुटुंबीयांकडून आणि मित्रांकडून सांगण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.