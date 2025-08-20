Sachin Tendulkar: विनोद कांबळी सचिनपेक्षा खरंच भारी होता? भावानेच केला खुलासा; म्हणाला, 'तो असं कधीच...'

सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी हे लहानपणापासूनचे मित्र असून त्यांच्या कारकिर्दीने वेगवेगळी वळणं घेतली. त्यांच्यातील मैत्री आणि क्रिकेट कारकिर्दीवर विनोद कांबळीचा भाऊ विरेंद्र कांबळीने भाष्य केलं. सचिनने नेहमीच विनोदला साथ दिली असून त्यांची मैत्री अजूनही भक्कम आहे, असं त्याने म्हटलंय..सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी ही भारतीय क्रिकेटमधील एकेकाळची गाजलेली जोडी आहे. दोघेही लहानपणापासूनचे मित्र मात्र त्यांच्या कारकिर्दीने वेगवेगळी वळणं घेतली. सचिन जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक बनला, तर दुसरीकडे विनोद कांबळीची कारकिर्द मर्यादीत आणि वादग्रस्त ठरली. दरम्यान, अनेकदा क्रिकेट वर्तुळात अशीही चर्चा होते की विनोद कांबळी हा सचिन तेंडुलकरपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली होता. आता याबाबत विनोद कांबळीचा लहान भाऊ विरेंद्र उर्फ वीरू कांबळीने भाष्य केले आहे. त्याने म्हटले आहे की त्याच्या भावाने असं कधीही म्हटलं नव्हतं की तो सचिनपेक्षा उत्तम आहे..Sachin Tendulkar: 'आभ्यासच करत नाही!' जेव्हा सचिनने सुरेश रैनाला स्वत:चा मुलगा म्हणत केलेली एअर हॉस्टेससोबत मस्करी.सचिन आणि विनोद शारदाश्रम शाळेत असल्यापासूनचे मित्र असून या शाळेकडून एकत्र खेळायचे. दोघेही रमाकांत आचरेकर सरांचे शिष्य होते. दोघांनी शालेय स्तरापासूनच एकत्र अनेक मोठ्या भागीदाऱ्या केल्या होत्या. पुढे जाऊन दोघांनी भारताच्या संघात स्थानही मिळवले. सचिनने भारतीय संघातील प्रमुख फलंदाज बनला. मात्र विनोद कांबळीच्या कारकिर्दीत सातत्य दिसून आले नाही. त्याने काही चांगल्या खेळी केल्या. परंतु तो संघातील स्थान टिकवू शकला नाही. अनेक रिपोर्ट्सप्रमाणे कांबळीचे वागणूक, बैशिस्तपणा यासाठी कारणीभूत ठरला. त्यामुळे सचिनपेक्षा प्रतिभाशाली असूनही कांबळीची कारकिर्द मर्यादीत राहिल्याचं अनेकदा बोललं जातं..याबाबत विकी लालवाणीने घेतलेल्या मुलाखतीत विरेंद्र कांबळीने भाष्य केले. त्याने सचिन आणि विनोद यांच्या मैत्रीचेही कौतुक केले. तो म्हणाला, 'दोघांकडेही सारखीच प्रतिभा होती. तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की माझा भाऊ सचिनपेक्षा किंवा सचिन माझ्या भावापेक्षा प्रतिभाशाली होता. ते दोघेही सारखेच होते. मी कधीही माझ्या भावाने असं म्हटलेलं ऐकलं नाही की तो सचिनपेक्षा जास्त चांगला होता.'.काही वर्षांपूर्वीही अशाही बातम्या समोर आल्या होत्या की सचिन आणि विनोद कांबळी यांच्यात मतभेद झाले आहेत. विनोदने म्हटले होते की सचिनने त्याला ज्यावेळी गरज होती, तेव्हा मदत केली नाही. याबाबतही विरेंद्र कांबळीने भाष्य केले. तो म्हणाला, 'नाही, हे खरं नाही. सचिन दादाने नेहमीच विनोदला साथ दिली आहे. त्यांची मैत्री अजूनही भक्कम आहे. सचिन त्याच्याबद्दल नेहमीच अँड्रियाकडे (विनोद कांबळीची पत्नी) विचारपूस करत असतो.'.Vinod Kambli ने पैशांची पर्वा कधीच केली नाही, वडिलांकडून ७०० पाऊंड घेऊन मित्रांवर उडवले; जुन्या मित्राकडूनच खुलासा.विनोद कांबळी कोणत्या खेळाडूचा सर्वाधिक आदर करतो असं विचारल्यानंतर विरेंद्र कांबळीने पुढे सांगितले, 'सचिन दादा, तो नेहमीच त्याच्या जवळचा राहिला आहे. मला बाकीच्यांबद्दल फार माहित नाही, पण मी त्यांना एकत्र पाहिलं आहे. जेव्हा मी रजणी ट्रॉफीचे सामने पाहायला जायचो, तेव्हा मी ड्रेसिंग रुममध्ये खायला जायचो. सचिन दादा, मी आणि विनोद आम्ही एकत्र बसून खूप मजा केली आहे.'विरेंद्र कांबळीही क्रिकेट खेळायचा. सध्या तो एक क्रिकेट अकादमी चालवतो. तो सांगतो की त्याच्या विद्यार्थांना तो हेच सांगतो की जरी क्रिकेटमुळे प्रसिद्धी मिळाली, तरी जमिनीवरच रहायचं. त्याने असंही सांगितलं की त्याने सचिन आणि विनोद यांना लहानपणापासून मेहनत घेताना पाहिलंय. त्यांच्याकडून क्रिकेट तो शिकलाय. त्यामुळे तो त्याच्या अकादमीतील मुलांना नेहमी पाय जमिनीवर ठेवण्याचा सल्ला देतो..FAQs१. विरेंद्र कांबळीने सचिन तेंडुलकर - विनोद कांबळीच्या नात्याबद्दल काय सांगितलं?विरेंद्र कांबळीने सांगितले की सचिन तेंडुलकर - विनोद कांबळीही समान प्रतिभावान होते आणि त्यांच्यात मतभेद नाहीत.(Q: What did Virendra Kambli say about Sachin-Vinod’s bond?)२. विनोद कांबळीने कधी स्वतःला सचिनपेक्षा मोठा म्हटले होते का?नाही, विरेंद्र कांबळी म्हणाला की त्याच्या भावाने असं कधीही म्हटलं नाही.(Q: Did Vinod Kambli ever claim he was better than Sachin?)३. सचिन-विनोदची मैत्री कधीपासून सुरू झाली?दोघे शारदाश्रम शाळेतून एकत्र खेळू लागले तेव्हापासून.(Q: Since when did Sachin and Vinod’s friendship start?)४. विनोद कांबळीच्या कारकिर्दीला मर्यादा का आल्या?विनोद कांबळीच्या बेशिस्तीच्या आणि वागणुकीच्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या असे रिपोर्ट्स सांगतात.(Q: Why was Vinod Kambli’s career limited?)५. सध्या विरेंद्र कांबळी काय करतो?➤ विरेंद्र कांबळी क्रिकेट अकादमी चालवतो आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतो.(Q: What is Virendra Kambli doing now?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.